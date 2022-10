Lenovo giới thiệu 5 mẫu laptop mới, giá từ 15 triệu đồng

ThinkBook 14 & 16 Gen 4+

Các mẫu máy ThinkBook mới được thiết kế mỏng hơn trước, đồng thời sử dụng định dạng màn hình 16:10 cho góc nhìn rộng hơn. ThinkBook 14 & 16 Gen 4+ ưu tiên cho các trải nghiệm trực quan, chẳng hạn như màn hình nét hơn gồm cả tùy chọn màn hình 14-inch (2880 x 1800 pixels) 90Hz và 16-inch (2560 x 1600 pixels) 120Hz. Màn hình của máy còn có khả năng cân chỉnh màu dựa trên phần cứng với tùy chọn card đồ họa rời NVIDIA GeForce RTX.

Lenovo vừa trình làng loạt laptop hướng tới SMB.

Không chỉ đa dạng về kích cỡ màn hình, ThinkBook 14 & 16 Gen 4+ còn được trang bị cấu hình linh hoạt với vi xử lý Intel lên tới Intel Core i7 Gen 12 và AMD Ryzen 6000 series. Touchpad cũng được thiết kế rộng hơn, hệ thống loa Dolby Atmos Speaker System cũng được tối ưu nhiều hơn cho hội nghị trực tuyến và làm việc di động. Ngoài ra, bàn phím có đền nền tiện dụng.

Máy được trang bị nhiều tính năng dựa trên cảm biến thông minh cho khả năng cộng tác tốt hơn và bảo mật an toàn hơn. Trong số này có thể kể đến cảm biến màn hình tự động điều chỉnh độ sáng dựa trên môi trường xung quanh, cảm biến Time of Flight (ToF) kết hợp với webcam Full HD hồng ngoại có khả năng xác thực và tự nhận diện người dùng, từ đó tự động đăng nhập thông qua Windows Hello và tự khóa máy khi người dùng rời đi.

Bên cạnh đó, Lenovo cũng không quên trang bị cho ThinkBook 14 & 16 Gen 4+ khả năng khử tiếng ồn dựa trên AI, làm mát thông minh, kết nối không dây siêu tốc, bảo mật phần cứng, cùng thiết kế bền chuẩn quân sự.

ThinkBook 14p & 16p Gen 3

ThinkBook 14p Gen 3 được trang bị vi xử lý AMD RyzenTM 5 6000 H series cùng card đồ hoạ AMD RDNA 2, trong khi đó ThinkBook 16p Gen 3 sở hữu vi xử lý AMD Ryzen 9 6000 H series và card đồ họa rời NVIDIA GeForce RTX 3060, kết hợp với RAM LPDDR5 tới 32GB và dung lượng ổ cứng SSD PCIe Gen 4 tới 2TB.

Lenovo ThinkPad 16p.

Khả năng vận hành linh hoạt và hiệu quả của cặp đôi laptop mới còn được tăng cường với pin dung lượng cao (61Whr với ThinkBook 14p Gen 3 và 71Whr với ThinkBook 16p Gen 3), Wi-Fi 6 siêu tốc và đa kết nối như USB Type-C, USB4, USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1,...

Đặc biệt, màn hình 16-inch cỡ lớn với độ phân giải tới 2.5K của ThinkBook 16p Gen 3 được trang bị cảm biến Ambient Light Sensor, tự động điều chỉnh ánh sáng nền màn hình và bàn phím. Hai lựa chọn tấm nền 400nit 60Hz và 500nit 165Hz đạt chuẩn ESA Certified HDR400, X-Rite Pantone Certified và hỗ trợ nội dung Dolby Vision.

ThinkBook 14p và 16p Gen 3 cũng hướng tới trải nghiệm người dùng thông qua nút nguồn thông minh Smart Power Button kích hoạt bằng vân tay, camera hồng ngoại Full HD, âm thanh Dolby Atmos, và tính năng AI Meeting Manager hỗ trợ chuyển đổi text sang thoại cho 14 ngôn ngữ khi hội họp trực tuyến với đối tác nước ngoài.

Lenovo S14 Gen 3

Sản phẩm này có thiết kế gọn nhẹ với màn hình 14-inch cùng vi xử lý tới Intel Core i7 thế hệ 12 mới nhất, card đồ họa rời, RAM lớn, khả năng lưu trữ "khủng". Lenovo S14 Gen 3 được tối ưu cho môi trường làm việc từ xa khi được tích hợp Intel Connectivity Performance Suite, tính năng loại bỏ tiếng ồn thông minh và khả năng xóa phông nền khi hội họp trực tuyến.

Tại thị trường Việt Nam, Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+, ThinkBook 16 Gen 4+, ThinkBook 14p Gen 3, ThinkBook 16p Gen 3 và Lenovo S14 Gen 3 có giá khởi điểm lần lượt là 29,3 triệu đồng, 29,4 triệu đồng, 27,5 triệu đồng, 46,7 triệu đồng và 14,99 triệu đồng.

