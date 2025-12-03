Kính AR đầu tiên thế giới có thể chuyển đổi ảnh 2D sang 3D

XREAL vừa chính thức khép lại năm 2025 với việc ra mắt mẫu kính thực tế tăng cường (AR) mới mang tên XREAL 1S. Đây là sản phẩm nằm dưới mẫu XREAL One Pro cao cấp hơn, được giới thiệu vào tháng 7 vừa qua. Đặc biệt, XREAL 1S là mẫu kính đầu tiên trong phân khúc này có khả năng tự động chuyển đổi hình ảnh từ 2D sang 3D.

Với trọng lượng chỉ 82 gram, XREAL 1S được trang bị cặp màn hình OLED siêu nhỏ 0,68 inch do Sony sản xuất, cho độ phân giải 1920×1200 cho mỗi mắt và tốc độ làm mới lên đến 120Hz. Khi chuyển sang chế độ 2D sang 3D, tốc độ này giảm xuống còn 30Hz, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm xem ổn định với trường nhìn 52 độ, độ sáng 700 nits và độ chính xác màu được đánh giá ở mức ΔE < 3.

Tất cả những tính năng này được điều khiển bởi chip tính toán không gian X1 do XREAL tự phát triển, cho phép duy trì độ trễ chỉ 3ms. Điều này rất quan trọng vì XREAL 1S hỗ trợ theo dõi đầu 3DoF, giúp màn hình ảo vẫn cố định trong không gian ngay cả khi người dùng di chuyển đầu.

Giám đốc sản phẩm của XREAL, Takao Takayama, cho biết tính năng chuyển đổi 3D cũng sẽ được cập nhật cho các mẫu XREAL One và One Pro hiện tại vào thời điểm ra mắt XREAL 1S. Ngoài ra, sản phẩm còn tích hợp một số cải tiến về chất lượng, bao gồm âm thanh được tinh chỉnh bởi Bose và bốn micro mảng. Độ truyền sáng của kính có thể tự động điều chỉnh giữa 0%, 35% và 100%, tùy thuộc vào mức độ cách ly mà người dùng mong muốn. XREAL 1S chỉ có một màu duy nhất là Xanh Silent Blue.

Bên cạnh kính AR, XREAL cũng giới thiệu phụ kiện mới mang tên XREAL Neo, một bộ pin di động dành riêng cho người dùng AR. Sản phẩm này có giá 14.580 yên (khoảng 2,4 triệu đồng) và dự kiến ra mắt vào cuối tháng 1. XREAL Neo sở hữu pin 10.000 mAh, hai cổng USB-C và có khả năng truyền video đến kính AR trong khi sạc điện thoại. Đặc biệt, nó cũng có thể được sử dụng như dock cho Nintendo Switch, bao gồm cả phiên bản Switch 2 mới.

Người tiêu dùng có thể sở hữu trọn bộ sản phẩm bao gồm XREAL 1S và Neo với giá 76.560 yên (khoảng 12,9 triệu đồng), tiết kiệm khoảng 6.000 yên (khoảng 1 triệu đồng) so với việc mua riêng lẻ. Những khách hàng đặt hàng sớm sẽ nhận được XREAL Hub miễn phí khi đặt hàng trước.