Những thiết bị có thể giảm hiệu năng, thậm chí gây nguy hiểm nếu dùng pin sạc

Trong kỷ nguyên "xanh hóa", việc sử dụng pin sạc (rechargeable batteries) rất được ưa chuộng và khuyến khích. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng thói quen này có thể khiến bạn bị nhốt ngoài cửa, nhận kết quả đo huyết áp sai lệch hoặc làm hỏng trải nghiệm âm nhạc.

Dưới đây là những lý do kỹ thuật khiến loại pin dùng một lần (pin alkaline) truyền thống vẫn là "vua" đối với một số thiết bị đặc thù.

Không phải thiết bị điện tử nào cũng ưa dùng pin sạc.

1. Rủi ro an ninh: Khóa cửa thông minh và máy báo khói

Đây là nhóm thiết bị quan trọng nhất mà bạn tuyệt đối không nên dùng pin sạc. Lý do nằm ở biểu đồ xả điện mang tính chất "đánh lừa" của pin sạc.

Theo đó, các loại khóa cửa vân tay hay máy báo khói đo dung lượng pin dựa trên điện áp. Pin dùng một lần sẽ giảm điện áp từ từ (từ 1,5V xuống thấp dần), giúp thiết bị báo chính xác thời điểm pin yếu để bạn kịp thay thế. Ngược lại, pin sạc duy trì điện áp ổn định giả tạo cho đến khi gần cạn rồi tụt thẳng về mức 0.

Hệ quả là khóa cửa có thể báo pin còn 80% vào buổi sáng, nhưng đến chiều đã sập nguồn hoàn toàn, khiến bạn bị nhốt ở ngoài sân mà không có dấu hiệu cảnh báo trước. Tương tự, máy báo khói có thể ngừng hoạt động âm thầm thay vì phát ra tiếng "bíp" báo pin yếu.

2. Kẻ thù của độ chính xác: Thiết bị y tế và cân điện tử

Với các thiết bị chăm sóc sức khỏe như máy đo huyết áp hay nhiệt kế điện tử, sự chính xác là ưu tiên hàng đầu. Dù nhiều máy đời mới hỗ trợ tốt hơn, nhưng đa số các nhà sản xuất lớn vẫn khuyến cáo dùng pin Alkaline. Sự sụt giảm điện áp đột ngột của pin sạc có thể khiến bơm khí hoạt động không ổn định, dẫn đến kết quả sai lệch hoặc báo lỗi giữa chừng.

Bên cạnh đó, cân điện tử (cân sức khỏe, cân nhà bếp) là thiết bị thường xuyên ở chế độ chờ (standby). Pin sạc lại có nhược điểm "tự xả" (tự mất năng lượng) rất nhanh. Nếu lắp vào cân, chỉ sau vài tháng không dùng pin đã tự hết. Pin dùng một lần có thể nằm trong cân cả năm vẫn hoạt động tốt khi bạn cần.

3. Hiệu suất kém: Đồ chơi và Thiết bị âm thanh

Đối với các loại thiết bị này, vấn đề nằm ở con số. Cụ thể, pin dùng một lần có điện áp 1,5V, trong khi pin sạc thường chỉ 1,2V.

- Đồ chơi trẻ em: Với các loại xe chạy pin hay đồ chơi phát nhạc không có mạch ổn áp, chênh lệch 0,3 V này khiến xe chạy lờ đờ, nhạc bị méo tiếng và đèn sáng yếu ớt ngay khi vừa sạc đầy.

- Thiết bị âm thanh: Các nghệ sĩ guitar thường tránh dùng pin vuông 9V sạc lại (thực tế chỉ đạt khoảng 8,4V). Điện áp thấp làm giảm "headroom" (khoảng dự trữ tín hiệu), khiến âm thanh bị méo, thiếu lực và không trong trẻo như khi dùng pin Alkaline xịn.

4. Sự phiền toái với thiết bị "nhấm nháp" điện năng

Các thiết bị như điều khiển TV (remote) hay đồng hồ treo tường tiêu thụ cực ít điện năng. Nếu dùng pin sạc, năng lượng bị hao phí do quá trình tự xả của viên pin nhiều hơn là do thiết bị sử dụng. Bạn sẽ phải đi sạc pin cho chiếc đồng hồ treo tường mỗi vài tháng, thay vì 1-2 năm mới phải thay pin một lần như trước.

Sử dụng pin sạc cho remote TV là một ý tưởng rất tồi.

Lời kết

Pin sạc là phát minh tuyệt vời cho các thiết bị "ngốn" điện liên tục như máy ảnh, đèn flash hay tay cầm chơi game. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho gia đình (khóa cửa, báo cháy) và độ chính xác cho sức khỏe (máy đo huyết áp), hãy trung thành với những viên pin dùng một lần chất lượng cao.

Một lưu ý nhỏ là pin dùng một lần (Alkaline) dễ bị chảy nước (rỉ axit) nếu để quá lâu, vì vậy hãy kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần với các thiết bị đắt tiền.