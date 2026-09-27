Không cần trả tiền, người dùng Google giờ có thể tạo video bằng AI

Theo đó, bất kỳ ai có tài khoản Google, bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản Workspace, đều có thể truy cập Google Vids mà không cần phải trả phí đăng ký. Google Vids là một nền tảng cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa video dễ dàng dựa trên AI.

Google Vids không còn chỉ miễn phí cho người dùng Workspace và Gemini trả phí nữa.

Điểm nổi bật của Google Vids là việc tích hợp mô hình Gemini Omni 1.1 Flash-Lite, cho phép người dùng tạo video độ phân giải 1080p từ các hướng dẫn bằng văn bản. Trước đây, khi công cụ này được ra mắt vào năm 2024, Google chỉ tập trung vào đối tượng doanh nghiệp và người dùng trả phí cho các gói Workspace và Gemini. Giờ đây, người dùng có thể trải nghiệm khả năng tạo video mà không phải tốn kém.

Để bắt đầu, người dùng chỉ cần truy cập vào trang web vids.new qua trình duyệt máy tính và chọn tùy chọn tạo video bằng AI. Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý: tất cả video được tạo ra sẽ có dấu bản quyền kỹ thuật số (SynthID) trong các khung hình nhằm hỗ trợ nhận diện rằng nội dung đó được sản xuất bởi trí tuệ nhân tạo. Google chưa công bố rõ ràng giới hạn sử dụng cho tài khoản miễn phí, nhưng đã gợi ý rằng các gói trả phí sẽ cung cấp nhiều công cụ nâng cao hơn.

Vẫn còn nhiều dấu hỏi đối với các hạn chế mà Google áp dụng cho người dùng miễn phí.

Ngoài ra, phiên bản lồng tiếng cho video bằng hơn 100 ngôn ngữ cũng đang được phát triển. Google cũng xác nhận sẽ sớm bổ sung mẫu Gemini 3.8 Flash-Lite nhằm cho phép người dùng chuyển đổi văn bản thành giọng nói, giúp họ dễ dàng chuyển kịch bản viết thành lời thuyết minh cho video.

Chiến lược cung cấp quyền truy cập miễn phí cho Google Vids phản ánh xu hướng ngày càng tăng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khi công chúng ngày càng chấp nhận công nghệ này. Bằng cách loại bỏ phí đăng ký, Google có thể thu thập nhiều dữ liệu sử dụng hơn và giúp người dùng làm quen với các công cụ tạo nội dung đa phương tiện của mình, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với các nền tảng tạo video dựa trên trí tuệ nhân tạo khác.