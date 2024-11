iPhone vẫn thắng lớn tại quê nhà, vượt xa Samsung

Báo cáo thị phần quý 3 của Counterpoint Research cho hay, Apple vẫn hoàn toàn thống trị thị trường điện thoại thông minh Mỹ. Công ty có trụ sở tại Cupertino đã chiếm 53% thị phần trong quý 3 năm nay (từ tháng 7 đến tháng 9), Samsung đứng thứ hai với 23%.

iPhone 15.

Đứng thứ ba là Lenovo, công ty sở hữu Motorola với 14% thị phần. Thương hiệu tiếp theo là HMD với 1% thị phần. "Những thương hiệu khác" chỉ chiếm 9%. Rõ ràng, Mỹ là một thị trường phân cực, nơi một công ty nắm giữ hơn một nửa thị phần và chỉ có hai thương hiệu khác thực sự quan trọng.

Dễ thấy, thị phần của iPhone đã ổn định trong ba quý vừa qua sau khi đạt đỉnh vào quý 4 năm ngoái và trong quý 2 và quý 3/2023, thị phần cũng ở mức tương tự như hiện tại. Kết quả này cho thấy, iPhone có hiệu suất ổn định đáng kinh ngạc. Mặt khác, Samsung đã giảm từ mức đỉnh 31% trong Qúy 1/2024 và Lenovo/Motorola đã bứt phá vào Quý 3/2024.

iPhone áp đảo tại thị trường smartphone Mỹ.

Trong quý 3 năm nay, thị trường smartphone tại Mỹ nói chung đã giảm 6% so với Qúy 3/2023. Trong đó, lượng hàng thực tế của Apple đã giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Lượng hàng của Samsung đã giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, Motorola tăng 21% so với cùng kỳ năm trước - chủ yếu là do hiệu suất được cải thiện từ dòng Motorola Moto G Play 2024.

