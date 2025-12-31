Mạng 5G Advanced tốc độ thực tế hơn 7,3Gbps, gấp 6 lần mạng 5G SA hiện tại

Một nhà mạng di động tại Việt Nam vừa công bố thử nghiệm thành công mạng di động 5G Advanced với tốc độ đạt hơn 7,3Gbps, gấp 6 lần tốc độ 5G SA hiện tại, giúp mở rộng phạm vi ứng dụng, đa dạng hóa dịch vụ trên nền tảng 5G.

Đo kiểm tốc độ mạng 5G Advanced thử nghiệm tại Việt Nam.

Đột phá về tốc độ trong thử nghiệm 5G Advanced đầu tiên tại Việt Nam đến từ Viettel với công nghệ gộp nhiều băng tần (CA - Carrier Aggregation) cho phép thiết bị di động kết nối trên nhiều băng tần cùng một lúc để trao đổi dữ liệu, thay vì chỉ một bằng tần như hiện tại.

Hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm nói trên được Viettel phối hợp với đối tác Ericsson và MediaTek triển khai từ tháng 8/2025. Trong đó, kỹ sư Viettel đã xây dựng mạng 5G Advanced trên nền tảng mạng lõi 5G Core cùng trạm phát sóng 5G gNodeB đa băng tần của Ericsson.

Trong các bài thử, nhà mạng kết nối đồng thời băng tần 2.600MHz, C-Band và mmWave để truyền dữ liệu. Công nghệ thử nghiệm trên thiết bị đầu cuối chuyên dụng sử dụng chipset M90 của MediaTek, được thiết kế riêng cho việc thử nghiệm 5G Advanced, tuân thủ chuẩn 3GPP Release 17 và phù hợp với 5G Advanced R18 vừa được giới thiệu tại Hội nghị Di động thế giới (MWC) 2025.

Mạng di động 5G Advanced được coi là phiên bản bản nâng cấp quan trọng của 5G và là bước đệm để phát triển mạng di động 6G. Công nghệ gộp nhiều băng tần trên 5G Advanced không chỉ giúp kết nối nhanh hơn, mà còn ổn định và tin cậy hơn khi kết hợp cả vùng phủ rộng của tần số thấp và tốc độ của tần số cao, giảm thiểu tình trạng rớt mạng, giật lag khi xem video hay chơi game.

Sau thử nghiệm nói trên, trong năm 2026, Viettel sẽ triển khai 5G Advanced trên các băng tần 700MHz và 2.600Mhz, giúp tốc độ tăng 15%. 5G Advanced mang lại giá trị đặc biệt quan trọng trong các sự kiện lễ hội, những nơi tập trung đông người khi không còn hiện tượng nghẽn do thiếu tài nguyên. Mục tiêu của Viettel hướng tới tốc độ 10Gbps bằng việc tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ gộp băng tần.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, Viettel đã công bố cán mốc lắp đặt mới 20.000 trạm 5G trong năm 2025, vượt thời gian hơn 3 tuần so với kế hoạch cam kết với Chính phủ. Đến 31/12/2025, tổng số trạm 5G Viettel lũy kế toàn mạng đạt 30.000 trạm, phủ đến 90% diện tích ngoài trời toàn quốc.

Con số "khủng" nói trên vượt cả tổng số trạm 5G mà hai nhà mạng khác cũng đang triển khai mạng 5G tại Việt Nam là VinaPhone và MobiFone. Bởi mục tiêu Việt Nam có thêm 55.000 trạm 5G trong năm 2025, trong khi riêng Viettel đang thực chiếm gần một nửa con số mục tiêu.