Gần 1.000 đội đăng ký cuộc thi "AI Thực chiến 2026", có thí sinh nhỏ nhất 15 tuổi

Vòng thi Chung khảo toàn quốc Cuộc thi “AI Thực chiến 2026” vừa diễn ra trong các ngày 6 - 8/10/2026. Cuộc thi do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an.

Với thông điệp “Kiến tạo nhân tài AI”, cuộc thi hướng đến mục tiêu phát triển đội ngũ kỹ sư công nghệ trẻ có đủ năng lực và đạo đức, làm chủ công nghệ lõi “Made in Vietnam”, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Cuộc thi "AI Thực chiến" trên sóng VTV.

Tiếp nối mùa đầu tiên thu hút hơn 10 triệu lượt theo dõi trực tiếp trên VTV2, VTV3 cùng hàng triệu lượt tương tác trên các nền tảng số, cuộc thi năm nay ghi nhận quy mô tham gia mở rộng. Gần 1.000 đội thi đăng ký, đến từ 62 trường đại học, cao đẳng, THPT và gần 200 doanh nghiệp, tổ chức công nghệ. Ngoài Việt Nam, cuộc thi còn thu hút người Việt trẻ đang học tập, làm việc tại nhiều quốc gia như Australia, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore.

Đáng chú ý, độ tuổi trung bình của thí sinh là 22,4 tuổi, trong đó 60% thuộc nhóm 18 - 22 tuổi. Thí sinh nhỏ tuổi nhất mới 15 tuổi, cho thấy sự quan tâm đến trí tuệ nhân tạo đang lan rộng trong giới trẻ. Sự tham gia của thí sinh từ nhiều độ tuổi, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tạo nên môi trường cạnh tranh, trao đổi kiến thức và phát triển các giải pháp AI gắn với thực tiễn.

Với định hướng “Kiến tạo nhân tài AI”, AI Thực chiến 2026 đặt mục tiêu góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thông qua các thử thách thực tế, cuộc thi hướng đến việc phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực AI chất lượng cao, thúc đẩy năng lực nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ trong nước, qua đó hình thành lực lượng kỹ sư trẻ phục vụ các mục tiêu phát triển của quốc gia.