Sinh vật không mắt mang hình dáng ma quái được phát hiện ở Trung Quốc

Một nhóm các nhà sinh vật học quốc tế vừa công bố phát hiện đáng chú ý về loài ốc nước ngọt đầu tiên hoàn toàn thích nghi với cuộc sống trong hang động và bóng tối tuyệt đối tại Trung Quốc. Mang tên khoa học Erhaia dijiang, loài sinh vật mới này đã được mô tả trong tạp chí khoa học Subterranean Biology và cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái thủy sinh dưới lòng đất ở Đông Á.

Sinh vật kỳ lạ mang tên vị thần không mặt ẩn mình trong hang đá.

Theo báo cáo, Erhaia dijiang thể hiện những sự thích nghi tiến hóa đặc biệt để tồn tại trong môi trường thiếu ánh sáng. Giống như nhiều sinh vật sống trong hang động khác, loài ốc này đã trải qua quá trình thoái hóa mắt hoàn toàn, một hiện tượng được gọi là chứng vô nhãn, và mất hoàn toàn sắc tố cơ thể. Cơ thể mỏng manh của nó được bảo vệ bởi lớp vỏ hình nón trong suốt, cùng với các xúc tu dài bất thường giúp nó cảm nhận môi trường xung quanh.

Đặc biệt, loài ốc này được phát hiện ở độ cao 2.062 mét, lập kỷ lục về độ cao cho một thành viên của họ Erhaiidae. Chúng sống trong các khe nứt nhỏ trên đá, giữa các lớp sỏi trong dòng nước nông, với nhiệt độ ổn định khoảng 20°C. Thức ăn của chúng chủ yếu là tảo silic, một loại tảo hiển vi phát triển mạnh trên các khoáng chất.

Tuy nhiên, các cuộc khảo sát ban đầu cho thấy mật độ quần thể của loài này rất thấp, chỉ tìm thấy ba cá thể trưởng thành và một vỏ rỗng, không có bằng chứng về cá thể non. Tình trạng này đã khiến cộng đồng khoa học kêu gọi ưu tiên bảo vệ loài đặc hữu này để ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng.

Phát hiện Erhaia dijiang không chỉ làm nổi bật sự đa dạng sinh học phong phú trong các hang động sâu mà còn nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ hệ động vật karst trước những thay đổi môi trường sống. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hiểu biết về hệ sinh thái dưới lòng đất tại khu vực này.