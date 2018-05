iPhone 2019 sẽ có 3 camera sau, cực đẹp và đẳng cấp

Thứ Tư, ngày 30/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Apple sẽ ra mắt ít nhất một mẫu iPhone mới với camera 3 ống kính phía sau vào năm 2019, theo trang web Đài Loan Economic Daily News.

Nội dung bài báo trích dẫn từ một lưu ý nghiên cứu đến từ nhà phân tích Jialin Lu của Deutsche Securities. Lu tin rằng hệ thống camera ba ống kính sẽ mang đến cảm biến 3D tiên tiến thông qua stereoscopic vision (tạm dịch là tầm nhìn lập thể) với hai cảm biến có thể chụp ảnh một vật thể từ các góc khác nhau. Apple sẽ áp dụng một phương pháp nâng cao để thu khoảng cách giữa iPhone và đối tượng.

Ý tưởng về iPhone với hệ thống camera 3 ống kính ở mặt sau.

Giống như hệ thống TrueDepth ở mặt trước của iPhone X, báo cáo cho thấy cảm biến 3D phía sau sẽ được sử dụng cho mục đích thực tế ảo tăng cường (AR). Điều này gợi nhớ về báo cáo của Bloomberg vào năm ngoái cho biết, iPhone tương lai sẽ được trang bị cảm biến 3D phía sau.

Vào thời điểm đó, Bloomberg báo cáo rằng Apple đang đánh giá phương pháp tiếp cận thời gian để tính toán thời gian cần thiết để laser thoát khỏi các vật thể xung quanh và tạo ra một hình ảnh 3D về môi trường, nhưng Lu tin rằng Apple sẽ sử dụng một cách tiếp cận khác cho hệ thống camera phía sau.

CEO Apple Tim Cook đã nhiều lần bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của mình đối với AR. Năm ngoái, Apple đã phát hành nền tảng ARKit, cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng AR cho iPhone và iPad trên iOS 11. Trong khi đó, ống kính thứ ba có khả năng cung cấp độ dài tiêu cự dài hơn để hỗ trợ zoom nâng cao.

Huawei P20 Pro là smartphone đầu tiên đi kèm hệ thống camera 3 ống kính trên thị trường.

Ống kính thứ ba có khả năng cho phép zoom quang 3x trên iPhone, cho phép người dùng phóng to hình ảnh trong khung ngắm lên đến ba lần mà không làm giảm chất lượng như zoom số. Các mẫu iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus và iPhone X hiện tại chỉ có zoom quang 2x.

Trước đó, Huawei P20 Pro là sản phẩm đầu tiên đi kèm hệ thống camera với 3 ống kính ở mặt phía sau, bao gồm ống kính 40 MP, ống kính đơn sắc 20 MP và ống kính tele 8 MP cho zoom quang 3x. Nhà nghiên cứu Jeff Pu đến từ Yuanta Securities hy vọng Apple sẽ phát hành ít nhất một chiếc iPhone với camera 3 ống kính ở phía sau vào năm tới.