Trang phim lậu lớn nhất Việt Nam đóng cửa

Rophim, trang phim lậu có lượng truy cập lớn nhất tại Việt Nam, ngừng hoạt động giữa lúc nhà mạng tăng cường chặn các nền tảng nội dung vi phạm bản quyền.

Khi truy cập vào trang web và fanpage của Rophim, người dùng nhận được thông báo từ quản trị viên rằng "hành trình của 'Rổ' đã khép lại từ hôm nay".

Đồng thời, Rophim khuyến nghị người dùng chuyển sang các nền tảng có bản quyền như FPT Play và TV360. Tất cả các phim đã được đăng tải trước đó cũng sẽ không còn khả năng truy cập.

Nội dung thông báo ngừng hoạt động của RoPhim được đăng tải sáng 5/2.

Theo thống kê từ Similarweb, Rophim từng là một trong những website chiếu phim lậu có lượng truy cập lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 28 triệu lượt truy cập mỗi tháng, chiếm khoảng 29% thị phần trong nhóm website xem phim không bản quyền tại nước ta.

Trong thông báo, Rophim cho biết quyết định dừng hoạt động xuất phát từ nhận thức rằng sự tồn tại của website này có thể ảnh hưởng đến các nền tảng cung cấp nội dung hợp pháp.

"Sau khi suy nghĩ, tôi nhận ra rằng sự tồn tại của web vẫn phần nào ảnh hưởng tới các nền tảng chính thống. Vì vậy, tôi cần có hành động rõ ràng hơn để thể hiện trách nhiệm của mình trong vấn đề này", nội dung thông báo nêu rõ.

Thông tin tương tự cũng được đăng tải trên nhóm Facebook của Rophim, nơi có hơn 138.000 thành viên. Trước đó, từ đầu tháng 2, nhiều người dùng đã phản ánh về việc truy cập Rophim gặp khó khăn, có thời điểm không thể vào trang hoặc tốc độ tải giảm mạnh.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh các nhà mạng được cho là đã tăng cường biện pháp hạn chế truy cập đối với một số website vi phạm bản quyền. Rophim từng nhiều lần bị chặn và phải đổi tên miền, lần gần nhất vào ngày 2/2, trước khi chính thức đóng cửa.

Không giống các website chiếu phim lậu khác, Rophim hoạt động với mô hình tinh vi và chuyên nghiệp hơn, sở hữu giao diện UX/UI mô phỏng các dịch vụ OTT quốc tế như Netflix, hỗ trợ độ phân giải cao và phát triển ứng dụng riêng cho nhiều nền tảng (iOS, Android, Android TV).

Giao diện của RoPhim khi còn hoạt động.

Nguồn thu của trang chủ yếu đến từ việc hiển thị quảng cáo cờ bạc trái phép và bán gói đăng ký hội viên để tắt quảng cáo - một hình thức thu lợi bất chính từ người dùng.

Động thái đóng cửa của Rophim diễn ra trong bối cảnh nhiều nền tảng vi phạm bản quyền tại Việt Nam đang có dấu hiệu "ngủ đông". Trước đó, vào ngày 2/2, Xoilac - Website phát lậu các chương trình truyền hình thể thao cũng bất ngờ ngừng phát sóng trực tiếp và xóa bỏ toàn bộ nội dung vi phạm.

Matthew Cheetham, Tổng Giám đốc Liên minh Chống Vi phạm Bản quyền (CAP) / Hiệp hội Công nghiệp Video châu Á, cho biết: “Việt Nam hiện đang đứng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tỷ lệ vi phạm bản quyền nội dung số. Riêng trong năm 2022, Việt Nam đã thiệt hại khoảng 348 triệu USD chỉ riêng trong 3 lĩnh vực, truyền hình, phim và nhạc số”.

Trong nhiều năm qua, các nền tảng phi pháp này đã liên tục bị chỉ trích vì gây ảnh hưởng đến các đơn vị chính thống và gây thiệt hại lớn cho ngành công nghiệp giải trí.