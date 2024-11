Đang dùng iPhone 13 có cần nâng cấp lên iPhone 16?

Nếu đang sử dụng một chiếc iPhone cũ như iPhone 13, người dùng có thể đang tự hỏi liệu iPhone 16 có thực sự đáng để nâng cấp hay không. Hãy cùng tìm hiểu những điểm khác biệt giữa hai mẫu điện thoại này.

Thiết kế và màu sắc

Mặc dù cả hai đều có khung viền phẳng và hệ thống camera kép nhưng iPhone 16 có những cải tiến đáng kể so với iPhone 13. Điều này bao gồm việc thay thế nút tắt tiếng bằng Tác vụ, cũng như bổ sung nút Camera Control ở góc dưới bên phải. Màn hình cũng được nâng cấp với tính năng Dynamic Island thay vì notch truyền thống.

Hệ thống camera cũng có sự thay đổi rõ rệt. Trong khi iPhone 13 có mô-đun camera hình vuông với các ống kính sắp xếp theo đường chéo, iPhone 16 lại có thiết kế camera theo bố cục hình viên thuốc dọc với đèn flash LED nằm ở giữa. Thiết kế này gợi nhớ đến các mẫu iPhone Xs đến iPhone 12, mang đến sự mới mẻ cho người dùng.

Một điểm đáng chú ý khác là cổng sạc. iPhone 13 sử dụng cổng Lightning, trong khi iPhone 16 đã chuyển sang cổng USB-C, một thay đổi quan trọng mà Apple đã áp dụng từ iPhone 15.

iPhone 16 cũng đi kèm những màu sắc bão hòa ấn tượng. Ngoài các màu tiêu chuẩn như đen và trắng, iPhone 16 còn có các tùy chọn màu hồng, xanh ngọc và xanh lam đẹp mắt. Trong khi đó, iPhone 13 cũng có một số màu sắc hấp dẫn như Starlight, Midnight, xanh lam, hồng, đỏ và xanh lục. Nếu yêu thích màu hồng, iPhone 16 chắc chắn là lựa chọn lý tưởng.

Màn hình và hiệu suất

Mặc dù có thiết kế khác nhau, màn hình của iPhone 13 và iPhone 16 lại có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều sử dụng màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch với tốc độ làm mới 60 Hz và mật độ điểm ảnh 460 ppi. Tuy nhiên, iPhone 16 có độ phân giải cao hơn một chút khi đạt 2.556 x 1.179 pixel so với 2.532 x 1.170 pixel của iPhone 13 nhờ vào việc sử dụng Dynamic Island thay vì notch. Điều này giúp tăng nhẹ số lượng pixel.

Một điểm khác biệt đáng chú ý là độ sáng màn hình. iPhone 13 chỉ đạt độ sáng thông thường 800 nits và 1.200 nits cho nội dung HDR, trong khi iPhone 16 có độ sáng thông thường lên đến 1.000 nits và 1.600 nits cho nội dung HDR và tối đa 2.000 nits khi sử dụng ngoài trời. Đặc biệt khi ánh sáng yếu, iPhone 16 có thể giảm độ sáng xuống chỉ còn 1 nit nhằm bảo vệ mắt người dùng.

Về hiệu suất, iPhone 16 là một bước tiến lớn so với iPhone 13. Trong khi iPhone 13 trang bị chip A15 Bionic, iPhone 16 được trang bị chip A18 nhanh hơn 30% so với A16 của iPhone 15. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 16 có hiệu năng vượt trội hơn hẳn so với A15 trong iPhone 13. Đặc biệt, chỉ iPhone 16 mới có đủ sức mạnh để hỗ trợ các tính năng của Apple Intelligence trong iOS 18.1, có nghĩa người dùng iPhone 13 sẽ không thể trải nghiệm những tính năng mới này.

Camera

Cả iPhone 13 và iPhone 16 đều sử dụng thiết lập camera kép, nhưng iPhone 16 đã quay trở lại với bố cục camera dọc ở mặt sau, thay vì thiết lập chéo như trước đây. iPhone 13 có camera chính 12 MP và camera siêu rộng 12 MP, cùng camera selfie 12 MP.

Trong khi đó, iPhone 16 được trang bị camera Fusion 48 MP, camera siêu rộng 12 MP và camera zoom quang lên đến 2x. Camera selfie vẫn giữ nguyên độ phân giải 12 MP, nhưng đi kèm với nhiều tính năng mới như Smart HDR 5, chụp chân dung thế hệ tiếp theo, Photographic Styles,, chụp ảnh macro và khả năng quay video cho Vision Pro.

Phần mềm và cập nhật

Cả iPhone 13 và iPhone 16 đều có thể chạy iOS 18, nhưng iPhone 13 sẽ không hỗ trợ một số tính năng mới của Apple Intelligence có trong iOS 18.1 dothiếu sức mạnh xử lý cần thiết để vận hành các tính năng này. Mặc dù vậy, người dùng vẫn có thể sử dụng các tính năng không liên quan đến AI như nhắn tin RCS, tùy chọn tùy chỉnh mới và Trung tâm điều khiển được cải tiến.

Ngược lại, iPhone 16 được thiết kế từ đầu để hỗ trợ Apple Intelligence. Chiếc điện thoại này được cài sẵn iOS 18 ngay khi xuất xưởng và hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence nếu đã cập nhật lên iOS 18.1 mới đây. Nhờ vào chip A18 mạnh mẽ, iPhone 16 có thể xử lý mọi tác vụ một cách dễ dàng.

Về mặt hỗ trợ phần mềm, Apple chưa công bố thời gian cụ thể như Samsung và Google, nhưng các sản phẩm của công ty thường được hỗ trợ khoảng 5 năm hoặc hơn. Trong khi đó, iPhone 13 đã được ra mắt vào năm 2021 nên dự kiến được hỗ trợ thêm khoảng 2 năm nữa, điều mà iPhone 16 sẽ có tuổi thọ hỗ trợ phần mềm kéo dài đến ít nhất là năm 2029.

Thời lượng pin và sạc

Cả hai mẫu iPhone đều có thể sử dụng trong khoảng 1 ngày cho các nhiệm vụ tổng hợp thông thường. iPhone 13 được trang bị pin 3.240 mAh và hỗ trợ sạc nhanh qua cổng Lightning với công suất lên đến 27W, cho phép sạc khoảng 50% pin trong 30 phút. Sạc không dây của iPhone 13 giới hạn ở mức 15W cho cả bộ sạc tương thích với MagSafe và Qi2.

Cả hai đều có pin thực sự nổi bật.

Trong khi đó, iPhone 16 có pin 3.561 mAh lớn hơn giúp kéo dài thời gian sử dụng. Apple đã chuyển sang cổng USB-C từ dòng iPhone 15, và iPhone 16 tiếp tục sử dụng cổng này. Tốc độ sạc có dây vẫn giữ nguyên ở mức 27W, trong khi sạc MagSafe đã được nâng lên 25W và sạc không dây Qi2 vẫn ở mức 15W. Đặc biệt, iPhone 16 còn hỗ trợ sạc không dây ngược với công suất 4,5W, tính năng không có trên iPhone 13.

Nhìn chung, nếu đang sử dụng iPhone 13, iPhone 16 có thể là một bản nâng cấp đáng giá. Sau ba năm kể từ khi iPhone 13 ra mắt, nhiều người dùng thường chọn thời điểm này để nâng cấp thiết bị của mình. iPhone 16 không chỉ mang đến nhiều màu sắc hấp dẫn mà còn được trang bị những tính năng nổi bật như camera cải tiến, nút Tác vụ, Dynamic Island, Camera Control và chip A18 hỗ trợ Apple Intelligence. Đặc biệt, thiết bị này sẽ nhận được hỗ trợ trong ít nhất 5 năm tới.

