iPhone 15 Plus sẽ giúp Apple "gỡ kèo" trong năm nay

Năm ngoái, cả ngành công nghiệp kỳ vọng iPhone 14 Plus sẽ trở thành một trong những smartphone “bán chạy” nhất của Apple. Đây là chiếc iPhone giá phải chăng đầu tiên của Apple cung cấp màn hình lớn 6,7 inch.

iPhone 15 Plus năm nay sẽ ấn tượng hơn iPhone 14 Plus.

Tuy nhiên, sự thật là chiếc iPhone “cỡ lớn giá rẻ” của Apple đã thất bại nặng nề.

Năm nay, iPhone 15 Plus có thể là cơ hội thứ hai của “Táo Khuyết” và cũng là cơ hội cuối cùng để iPhone 6,7 inch giá phải chăng giành được vị trí trong dòng sản phẩm của công ty có trụ sở tại Cupertino. Theo các nhà phân tích, lần này, công ty sẽ có cơ hội thành công cao hơn nhiều.

iPhone 15 Plus sẽ trở thành ứng cử viên cho ngôi vị smartphone “bán chạy” nhất?

Có 3 điều khiến iPhone 15 Plus thắng thế trên thị trường:

● Các tính năng hữu dụng cao

● Thiết kế mới với Dynamic Island

● Giá phải chăng hơn iPhone Pro Max

Năm nay, tính năng mới thú vị nhất, buộc phải có trên dòng iPhone 15 lại là… cổng USB-C. So với dòng iPhone 14 – tích hợp cổng Lightning của năm ngoái, cổng USB-C mới sẽ biến iPhone 15 Plus mới trở thành một thiết bị tương lai, được nhiều người quan tâm.

Cặp iPhone 15/ iPhone 15 Plus sẽ có Dynamic Island.

Thêm vào đó, camera 48MP của iPhone Pro sẽ mang đến cho iPhone 15 Plus siêu năng lực chụp ảnh và quay video. Đây là lần đầu tiên “Nhà Táo” đưa camera tele vào iPhone tiêu chuẩn kể từ năm 2017.

Thiết kế cong cạnh mới

Một thiết kế mới với những đường cong nhẹ nhàng ở tất cả các cạnh cùng Dynamic Island sẽ là những thứ khiến iPhone 15 Plus trở nên mới mẻ hơn so với những chiếc iPhone cũ hơn. Những thay đổi này sẽ mang đến cho mẫu iPhone Plus một cơ hội khác để chứng minh sự tồn tại của mình.

Concept iPhone 15 Pro.

Được công bố vào năm ngoái, iPhone 14 Plus chỉ là phiên bản phóng to của iPhone 13, cũng rất giống iPhone 12. Do đó, việc chúng “ế hàng” không khiến nhiều người ngạc nhiên.

Năm nay, iPhone 15 Plus sẽ có “thiết kế chức năng” với cạnh cong, cho trải nghiệm cầm thoải mái hơn so với cạnh phẳng hiện tại. Với khung nhôm nhẹ, chiếc iPhone có màn hình 6,7 inch sẽ trở thành một lựa chọn hấp dẫn với nhiều iFan hơn.

iPhone 15 Plus sẽ “hút khách” hơn iPhone 15 Pro Max?

Hiện tại, giới công nghệ vẫn chưa dám khẳng định giá bán của dòng iPhone 15 Pro có tăng hay không. Nếu điều đó xảy ra như tin đồn, iPhone 15 Plus sẽ hấp dẫn hơn một chút so với iPhone 14 Pro và iPhone 15 Pro Max.

Giá dự kiến dòng iPhone 15:

● iPhone 15 – 799 USD (khoảng 18,73 triệu đồng)

● iPhone 15 Plus – 899 USD (khoảng 21 triệu đồng)

● iPhone 15 Pro - 1.099 USD (khoảng 25,76 triệu đồng)

● iPhone 15 Pro Max/ iPhone 15 Ultra - 1.199 USD (khoảng 28,11 triệu đồng)

Ngoài thiết kế hoàn toàn mới với Dynamic Island, cổng sạc USB-C tiện lợi hơn và camera 48MP được nâng cấp với khả năng zoom quang học, iPhone 15 Plus sẽ là chiếc iPhone pin “trâu” nhất của Apple. Hiện tại, danh hiệu này thuộc về iPhone 14 Pro Max trong khi các bài kiểm tra pin trong thế giới thực cho thấy cả hai có tuổi thọ pin ngang nhau.

Mức giá của iPhone 15 Plus sẽ hấp dẫn hơn iPhone 15 Pro Max.

Theo đánh giá từ chuyên gia, iPhone 15 Plus sẽ là một sản phẩm tuyệt vời bên cạnh iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max/Ultra, đặc biệt nếu các mẫu iPhone Pro thực sự tăng giá.

