iPhone 12 sắp ra mắt, nhiều iPhone cũ Apple định giá rẻ hơn cả triệu đồng

Thứ Năm, ngày 09/07/2020 09:00 AM (GMT+7)

Trước khi ra mắt iPhone 12, Apple đã giảm giá trị chương trình thu cũ đổi mới đối với các mẫu iPhone thế hệ trước, bao gồm cả iPhone XR và XS.

Giá trị trao đổi tối đa là số tiền cao nhất Apple sẽ trả khi một người thao gia đổi iPhone cũ lấy điện thoại mới hơn từ Apple. Để có được số tiền tối đa cho một iPhone cũ, máy trao đổi phải có đầy đủ chức năng và trong tình trạng tốt.

Trong tuần qua, giá trị trao đổi tối đa mà Apple đang cung cấp cho khách hàng đã giảm mà không có bất kỳ thông báo nào. Sự thay đổi giá này ảnh hưởng đến hầu hết tất cả các điện thoại, với các mẫu mới hơn có số tiền mất giá cao hơn.

Giá trị trao đổi cho các điện thoại gần đây của Apple như iPhone XS đã giảm mạnh 50 USD (1,56 triệu đồng), trong khi các điện thoại cũ hơn đã thấy số tiền giảm từ 5-20 USD (116.000 đồng đến 464.000 đồng).

Mức giá giảm cụ thể như sau: iPhone XS Max giá 450 USD (giảm 50 USD); iPhone XS giá 420 USD (giảm 50 USD); iPhone XR giá 270 USD (giảm 30 USD); iPhone X giá 280 USD (giảm 40 USD); iPhone 8 Plus giá 220 USD (giảm 30 USD); iPhone 8 giá 170 (không đổi); iPhone 7 Plus giá 130 USD (giảm 20 USD); iPhone 7 giá 110 USD (10 USD); iPhone 6S Plus giá 100 USD (không đổi); iPhone 6S giá 70 USD (giảm 10 USD); iPhone 6 Plus giá 45 USD (giảm 5 USD); iPhone 6 giá 30 USD (không đổi); và iPhone SE (thế hệ 1) giá 30 USD (không đổi).

Do những thay đổi trong các giá trị trao đổi này, giá bán iPhone 11 trong chương trình đổi trả cũng đã tăng lên trên trang web của Apple. Apple trước đây đã quảng cáo iPhone 11 có giá 449 USD khi đổi trả, sử dụng iPhone 8 làm điện thoại tham khảo. Bây giờ, khi số tiền iPhone 8 giảm xuống 30 USD, chi phí của iPhone 11 đã tăng lên 479 USD.

Apple dự kiến ​​sẽ tiết lộ iPhone 12 vào mùa thu này tại sự kiện báo chí thường niên trong tháng 9. iPhone 12 được đồn đoán có kết nối 5G, màn hình OLED, camera ba ống kính với máy quét LiDAR và chip A14 Bionic mới nhất. Công ty có khả năng ra mắt sản phẩm với 4 kích cỡ, gồm rẻ nhất 5,1 inch (iPhone 12), hai mẫu 6,1 inch (iPhone 12 Max và iPhone 12 Pro) và một mẫu 6,7 inch (iPhone 12 Pro Max).

