iPhone 11 chỉ còn dưới 16 triệu đồng liệu có nên mua?

Thứ Tư, ngày 27/01/2021 10:00 AM (GMT+7)

Nếu không quan tâm, không cần hoặc không muốn kết nối 5G, thì iPhone 11 vẫn rất có ý nghĩa ngay cả trong năm 2021 này, đặc biệt khi máy khá rẻ.

Giống như mọi khi, điều đó phụ thuộc vào việc người dùng có muốn 5G, chip A14 Bionic mới nhất và ngôn ngữ thiết kế hơi mới của Apple hay không. Nếu có thể sống mà không cần những thứ này thì iPhone 11 hoàn toàn đáng mua vào năm 2020. Nhờ sự chú trọng lớn vào dòng iPhone 12, iPhone 11 hiện tại có thể có giá thấp hơn rất nhiều.

Nếu tất cả những gì bạn muốn là một chiếc iPhone đầy đủ chức năng và bạn muốn có giá trị đồng tiền, nghĩa là một chiếc iPhone không đắt trái đất, thì iPhone 11 - bản thân chiếc điện thoại này hiện đã rẻ hơn nhờ sự ra mắt của iPhone 12 - thực sự tạo ra khá nhiều một chút ý nghĩa.

Thiết kế của iPhone 11 rất giống với iPhone 12 và chip A13 Bionic vẫn là một trong những chip di động mạnh nhất hiện nay, mạnh hơn rất nhiều so với nhiều điện thoại Android hiện tại. Mặc dù máy ảnh không hoàn hảo nhưng đủ tốt cho người dùng bình thường và iOS 14 hiện hữu ích hơn bao giờ hết nhờ vào việc tích hợp các widget và vô số các tinh chỉnh và cập nhật khác. Thêm vào đó là iPhone 11 có thể nhận được bản cập nhật iOS trong ít nhất 4 năm nữa.

Về quan điểm của nhiều người, không nhất thiết lúc nào cũng phải mua iPhone mới ra mắt. Đối với iPhone, việc mua máy sau 1 năm ra mắt cũng mang lại rất nhiều lợi ích, đặc biệt là được các đại lý giảm giá do phải cạnh tranh với các mẫu mới hơn. Đối với người tiêu dùng, đây là một thời điểm tốt để làm điều đó.

Giá iPhone 11 mới giờ ra sao?

iPhone 11 là chiếc iPhone bán chạy nhất vào năm 2019, và bởi vì nó vẫn sẽ có sẵn để mua trên thị trường hiện nay nên người dùng có thể thoải mái trong khâu lựa chọn. Khảo sát trên một số cửa hàng bán lẻ iPhone nổi tiếng hiện nay, giá một chiếc iPhone 11 rơi vào khoảng từ 15,9 triệu đồng cho mẫu 64 GB, và mức giá sẽ cao hơn nếu người dùng chọn cấu hình bộ nhớ cao hơn.

Trong khi đó, giá khởi điểm của dòng iPhone 12 là 17,9 triệu đồng, nhưng chỉ là bản Mini nhỏ hơn nhiều. Đối với iPhone 12 tiêu chuẩn, giá khởi điểm của nó là 21,5 triệu đồng. Nó đắt hơn vì iPhone 12 hiện có màn hình OLED và 5G.

Có nên mua iPhone 11 tân trang?

Nhiều người cũng có thể quan tâm đến các mẫu iPhone tân trang hay likenew để tiết kiệm phần nào ngân sách hạn hẹp của mình, nhất là khi tình hình dịch bệnh gây ảnh hưởng đến kinh tế của rất nhiều người. Ở thời điểm hiện tại, giá cho một chiếc iPhone 11 dạng này rơi vào khoảng 13,8 triệu đồng.

Giá đó vẫn rẻ hơn so với việc mua iPhone 11 mới, nhưng thật sự là không nhiều. Vì lý do này, tốt nhất người dùng nên sử dụng một chiếc iPhone 11 mới thay vì một chiếc cũ. Hiện tại, do lượng iPhone 12 chưa thực sự dồi dào nên nhu cầu mua iPhone 11 vẫn cao, do đó giá bán cũng còn cao.

Kết luận

Xét cho cùng, 5G là lý do duy nhất mà người dùng nên mua iPhone 12 so với iPhone 11. Mọi thứ khác đều bình đẳng, iPhone 12 không phải là một bản cập nhật nhiều so với iPhone 11. Dĩ nhiên OLED và các thành phần bên trong được tinh chỉnh một chút nhưng đối với phần lớn người dùng, sự khác biệt giữa việc sử dụng iPhone 11 và 12 sẽ không đáng kể.

Trong trường hợp thực sự muốn iPhone cải tiến, hãy chờ đến iPhone 13 - bản cập nhật lớn mà nhiều người mong đợi. Nó có thể mang đến một số thay đổi lớn về thiết kế như tốc độ làm mới màn hình 120 Hz, camera cải thiện đáng kể trên tất cả các mẫu… Nhưng đó là chuyện của cuối năm, còn bây giờ nếu cần iPhone du Xuân, nếu thực sự dư giả có thể chọn iPhone 12 Pro Max, trong khi iPhone 11 sẽ là lựa chọn nếu muốn tiết kiệm ngân sách.

