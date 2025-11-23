Tín hiệu vô tuyến chấm dứt hy vọng về người ngoài hành tinh?

Từ những bộ phim khoa học viễn tưởng đến các chương trình truyền hình, hình ảnh về người ngoài hành tinh đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa đại chúng. Gần đây, câu chuyện về sao chổi 3I/Atlas đã làm dấy lên một cuộc tranh luận mới về khả năng tồn tại của sự sống ngoài hành tinh.

3I/Atlas thực sự là một sao chổi thay vì "một vật thể nhân tạo".

Được phát hiện lần đầu tiên vào giữa tháng 6/2025 bởi ATLAS, sao chổi 3I/Atlas là vật thể liên sao thứ ba được xác định từ bên ngoài Hệ Mặt Trời. Điều đặc biệt về sao chổi này là nó dường như mang trong mình những đặc tính hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể là sản phẩm của một nền văn minh ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, vào tháng 10/2025, Đài quan sát Thiên văn Vô tuyến Nam Phi đã ghi nhận tín hiệu vô tuyến đầu tiên từ 3I/Atlas, cho thấy sự hiện diện của các gốc hydroxyl - một dấu hiệu về sự xuất hiện của nước. Mặc dù vậy, các nhà khoa học vẫn đang theo dõi hành vi của sao chổi này để xác định xem nó có phải là một hiện tượng tự nhiên hay không.

Sao chổi thường bị nhầm lẫn với tiểu hành tinh, nhưng sự khác biệt giữa chúng rất rõ ràng: sao chổi chủ yếu là băng và bụi, trong khi tiểu hành tinh là đá cứng. Nếu 3I/Atlas được xác nhận là một sao chổi, đây sẽ là một cơ hội nghiên cứu quý giá. Ngược lại, nếu nó được chứng minh là một vật thể nhân tạo, điều này sẽ mở ra một chương mới trong việc khám phá vũ trụ.

Đã đến lúc kết thúc tranh luận về người ngoài hành tinh?

Nhà vật lý thiên văn Jason Wright từ Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ) đã chỉ ra rằng 3I/Atlas có những đặc điểm giống như các sao chổi đã biết, bác bỏ những tuyên bố cho rằng nó có thể là một tàu vũ trụ. Ông nhấn mạnh rằng không có hai sao chổi nào giống nhau và những điểm bất thường không nhất thiết phải chỉ ra sự can thiệp của một nền văn minh khác.

Sóng vô tuyến được phát hiện vào tháng 10 đã minh chứng 3I/Atlas thực sự chỉ là một ngôi sao chổi.

Mặc dù một số người vẫn hy vọng rằng 3I/Atlas có thể là một tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, NASA đã xác nhận rằng đây thực sự là một sao chổi và sẽ bay qua Trái Đất vào khoảng tháng 9/2025. Dự kiến, nó sẽ trở lại trạng thái có thể quan sát được vào tháng 12/2025.

Với tuổi đời ước tính lên đến 7 tỷ năm, 3I/Atlas có thể là sao chổi lâu đời nhất từng được phát hiện. Dù không phải là sản phẩm của một nền văn minh ngoài hành tinh, sao chổi này vẫn là một hiện tượng kỳ thú hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kiến thức mới về vũ trụ cho nhân loại trong tương lai.