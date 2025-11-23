Trái Đất từng không phải hành tinh thứ 3 của hệ Mặt Trời?

Có một giả thuyết ngày càng được chấp nhận cho rằng khoảng 4,5 tỉ năm trước, một hành tinh giả thuyết tên Theia đã lao thẳng vào Trái Đất sơ khai, khiến cả 2 vỡ ra, hợp nhất thành Trái Đất ngày nay.

Nhiều mảnh vụn từ vụ va chạm tạo thành một vành đai đá bụi xung quanh Trái Đất, rồi theo thời gian kết tụ thành Mặt Trăng.

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Timo Hopp từ Đại học Chicago (Mỹ) và Viện Nghiên cứu hệ Mặt Trời Max Planck (Đức) đã tìm cách đảo ngược tiến trình nói trên để tìm hiểu xem Theia đến từ đâu, có phải hàng xóm gần gũi của Trái Đất hay không.

Hệ Mặt Trời sơ khai với Sao Thủy, Sao Kim ở phía trong, rồi đến Theia và Trái Đất đang va chạm - Minh họa AI: Thu Anh

Theo bài công bố trên tạp chí Science, nhóm nghiên cứu đã sử dụng thông tin có được về Theia để tạo ra một danh sách các thành phần có thể đã cấu thành hành tinh này.

Tất cả đều chỉ ra rằng nó có nguồn gốc ở khu vực bên trong của hệ Mặt Trời, tức phía trong quỹ đạo Sao Mộc. "Trái Đất và Theia có thể là hàng xóm của nhau" - TS Hopp kết luận.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng tập trung vào các đồng vị của sắt, crom, molypden và zirconi được tìm thấy trong 15 mẫu đá từ Trái Đất và 6 mẫu đá được các phi hành gia Apollo thu thập từ Mặt Trăng.

Theo Space.com, một manh mối quan trọng là từ rất lâu trước khi Theia va chạm với Trái Đất, hành tinh của chúng ta đã hình thành một lõi nóng chảy. Các nguyên tố như sắt và molypden tích tụ trong lõi, khiến chúng trở nên khan hiếm trong vật liệu lớp phủ.

Như vậy, bất kỳ loại sắt nào được tìm thấy trong lớp phủ của Trái Đất - lớp nằm giữa vỏ Trái Đất và lõi - có khả năng đã xuất hiện sau khi lõi hình thành, tức được Theia mang đến. Ngoài ra, chúng cũng sẽ xuất hiện ở vật liệu Mặt Trăng.

Các thành phần được cho là của Trái Đất sơ khai cũng thể hiện sự pha trộn của các loại thiên thạch đã biết, mang dấu ấn của những nơi xa xôi trong hệ Mặt Trời; trong khi các thành phần được cho là của Theia lại không thể hiện được điều đó.

Điều này cho thấy Theia được cấu thành bằng những vật chất khác biệt. Nói cách khác, nó thể đã được sinh ra ở nơi gần Mặt Trời hơn Trái Đất. Nó có thể từng là hành tinh thứ 3 của Thái Dương hệ nếu như vụ va chạm không xảy ra.