HTC tiếp tục bị suy giảm doanh thu tháng 5

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 06:00 AM (GMT+7)

Cụ thể, trong tháng 5 vừa qua, doanh thu của HTC đã giảm tới 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi xác nhận kế hoạch đầu tư vào các công nghệ mới nổi trong tương lai với hy vọng đảm bảo tăng trưởng dài hạn, HTC đã công bố báo cáo tài chính tháng 5 năm 2018, cho thấy triển vọng còn khá thấp.

Tiếp tục ghi nhận mức suy giảm trong năm nay, doanh thu trong tháng 5 của hãng đã giảm hơn 46% so với cùng kỳ năm 2017, tổng cộng chỉ thu về 82,35 triệu USD, kém xa so với con số 152,27 triệu USD vào tháng 5 năm ngoái. Sự suy giảm này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến cuối năm nay bởi xét cho cùng, trong cả 5 tháng đầu tháng 1, nhà sản xuất này chỉ mang về 448,06 triệu USD, giảm hơn 351 triệu USD so với 5 tháng đầu năm 2017.

HTC U12+ là mẫu smartphone cao cấp mới nhất của HTC trong năm nay.

Năm ngoái, HTC có báo cáo tài chính tồi tệ nhất với mức lỗ 580 triệu USD mặc dù có doanh thu cao hơn đáng kể so với năm 2018. Tuy nhiên, nhìn vào thời gian ngắn, thương hiệu này sẽ thu được nhiều thành công hơn trong thời gian tới.

Trước đó, tai nghe HTC Vive Pro VR đã được bán ra vào tháng Tư nhưng doanh số bán sẽ không khả quan nhiều cho đến tháng Sáu. Ngoài ra, HTC mới tung ra mẫu smartphone cao cấp mới – U12+ vào ngày 23/05 nên tình hình có thể sẽ được cải thiện ngay trong tháng này.

Sắp tới, trọng tâm ngắn hạn của HTC sẽ là hợp lý hóa hoạt động kinh doanh mảng điện thoại thông minh nhằm giảm thiệt hại ở mức tối thiểu. Thêm nữa, khi nhận được các khoản đầu tư mới, người dùng có thể thấy một sự hồi sinh nhẹ của công ty trong vòng hai năm tới nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ.