HMD ra mắt smartphone có công nghệ bảo vệ trẻ em khỏi nội dung nhạy cảm, giá chỉ 1,2 triệu đồng

HMD vừa gây bất ngờ cho người dùng khi ra mắt điện thoại HMD Fuse, một sản phẩm được trang bị công nghệ HarmBlock+ hỗ trợ bởi HarmBlock AI của SafeToNet. Tính năng này cho phép ngăn chặn những nội dung nhạy cảm bị ghi lại qua camera hoặc truy cập trên thiết bị, giúp bảo vệ người dùng, đặc biệt là trẻ em.

HMD Fuse ra mắt

HarmBlock+ được tích hợp vào hệ điều hành của điện thoại và hoạt động trên tất cả các ứng dụng, cho phép phụ huynh quản lý mọi khía cạnh của thiết bị. Họ có thể chặn hoặc phê duyệt ứng dụng, theo dõi thời gian thực, lịch sử vị trí và thêm danh bạ vào danh sách trắng.

Về cấu hình, HMD Fuse dựa trên nền tảng HMD Fusion với màn hình HD+ 6.56 inch, tần số quét 90Hz và độ sáng tối đa 600 nits. Sản phẩm được trang bị chip Snapdragon 4 Gen 2, RAM 6GB và bộ nhớ trong UFS 2.2 128GB, có khả năng mở rộng qua thẻ nhớ microSD.

Về khả năng chụp ảnh, HMD Fuse sở hữu camera chính 108MP với tính năng tự động lấy nét và cảm biến độ sâu 2MP. Camera trước có độ phân giải 50MP, được thiết kế trong phần đục lỗ trên màn hình.

Các thông số kỹ thuật khác bao gồm pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 33W, cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn bên cạnh, khả năng kháng nước và chống bụi chuẩn IP54, cùng với Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC, GPS và giắc cắm tai nghe 3.5 mm. Điện thoại chạy trên hệ điều hành Android 15 ngay khi xuất xưởng và sẽ nhận được ba năm cập nhật bảo mật.

HMD Fuse còn đi kèm với các chân cắm phụ kiện ở mặt sau và hỗ trợ ốp lưng Blue Casual Outfit và Blue Flashy Outfit. Sản phẩm có mức giá hấp dẫn là 33 bảng Anh, tương đương khoảng 1,2 triệu đồng.