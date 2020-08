Hết Huawei, Apple lại sắp bị công ty Trung Quốc khác hất cẳng

Thứ Bảy, ngày 29/08/2020 15:00 PM (GMT+7)

Hiệu suất hoạt động của Xiaomi trong nửa đầu năm 2020 vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Xiaomi đã đạt mức tăng trưởng doanh số bán hàng kỷ lục, một phần nhờ sự gia tăng giá trung bình của smartphone trong thời gian qua. Ngay sau khi công bố báo cáo quý, giá cổ phiếu của Xiaomi đã chạm mức 2,79 USD. Con số đó tăng 13% và đạt mức cao mới kể từ tháng 7/2018. Hơn nữa, tổng giá trị thị trường của công ty là khoảng 65 tỷ USD.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs, CITIC Securities, Founder Securities, CICC, Daiwa, Morgan Stanley và Citibank đã công bố báo cáo nghiên cứu, nơi họ đưa ra triển vọng tích cực về sự tăng trưởng hơn nữa của cổ phiếu Xiaomi và cũng khuyên các nhà đầu tư nên mua chúng.

Các nhà phân tích của CICC đã tăng 100% giá mục tiêu cho cổ phiếu Xiaomi và lạc quan về sự gia tăng thị phần smartphone công ty này. CICC tin rằng Xiaomi sẽ nằm trong ba nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới, nếu không phải là năm nay thì năm sau.

Trong quý 2, thị phần châu Âu của Xiaomi đạt 17%, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên đưa Xiaomi trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ ba ở châu Âu.

Thị trường smartphone đã đối diện với những ngày rất xấu, sau đó cuộc khủng hoảng Covid-19 xảy ra lại càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Điều thú vị là, so với một số công ty, Xiaomi đã thu về kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng doanh thu 7,7 tỷ USD trong giai đoạn ba tháng quý 2. Nó tăng 3,1% so với quý 2 năm ngoái và 7,7% so với quý 1/2020.

Lợi nhuận của Xiaomi là 650 triệu USD, tăng 129,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tốt hơn 108% so với quý 1/2020 khi Trung Quốc hứng chịu đại dịch. Xiaomi đã chứng kiến ​​sự phục hồi về doanh số bên ngoài Trung Quốc - Ấn Độ. Công ty cũng đã ghi nhận số lượt kích hoạt smartphone hàng ngày nhiều hơn 120% so với trước đại dịch vào tháng 1/2020.

Theo một báo cáo, châu Âu đóng một vai trò lớn trong quý 2, nơi doanh số đã tăng gần 65% so với quý 2 năm ngoái. Xiaomi là nhà cung cấp smartphone hàng đầu ở Tây Ban Nha, thứ hai ở Pháp và thứ tư ở Đức. Đó là những thành tựu rất tích cực. Có lẽ là ảnh hưởng trực tiếp của sự xuống dốc của Huawei.

Nguồn: http://danviet.vn/het-huawei-apple-lai-sap-bi-cong-ty-trung-quoc-khac-hat-cang-50202029814582639...Nguồn: http://danviet.vn/het-huawei-apple-lai-sap-bi-cong-ty-trung-quoc-khac-hat-cang-50202029814582639.htm