Giá smartphone Realme tháng 4/2024: Giảm tới 2,2 triệu đồng

Tháng 4/2024, giá bán của smartphone Realme đã đồng loạt giảm thêm so với trước. Trong đó, giảm thêm nhiều nhất là 2,2 triệu đồng đối với Realme 11 bản 8GB/128GB, đưa giá ưu đãi hiện còn 5,19 triệu đồng so với giá niêm yết 7,39 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều dòng khác giảm giá 1 - 2 triệu đồng, như Realme C55 (6GB/128GB) giảm 1 triệu đồng chỉ còn 3,99 triệu đồng; Realme 11 (8GB/256GB) giảm 1 triệu đồng còn 6,99 triệu đồng so với giá gốc 7,99 triệu đồng; Realme 11 Pro (8GB/256GB) giảm 1 triệu đồng còn 10,99 triệu đồng so với giá gốc 11,99 triệu đồng. Đặc biệt, Realme 11 Pro+ (12GB/512GB) giảm 2 triệu đồng còn 12,99 triệu đồng so với giá gốc 14,99 triệu đồng.

Tân binh dòng C Realme C67 được mở bán với giá 5,99 triệu đồng cho bản 8GB/128GB và 6,69 triệu đồng cho bản 8GB/256GB, hiện đang giảm giá sâu.

Riêng smartphone mới nhất trên kệ hàng là Realme C67 thì không còn giảm giá trong dịp này.

Về smartphone Realme C67, màn ra mắt tân binh Realme C67 cuối năm 2023 đánh dấu sự chuyển mình trong chiến lược của Realme năm 2024. Chỉ so sánh trên dòng C, Realme C67 đã có những nâng cấp đáng kể như lần đầu tiên được trang bị camera 108MP zoom 3X và chip Snapdragon 685 6nm, bộ nhớ 256GB, Mini Capsule 2.0 có khả năng tương tác với thông báo.

Trước đó, các tân binh Realme C55, Realme C51 và Realme C53 trình làng trong năm nay đều được thị trường đón nhận tích cực, thể hiện ở doanh số bán hay sự quan tâm, đánh giá cao của người dùng và giới công nghệ. Theo Canalys, Realme C53 và Realme C55 là hai chiếc smartphone dòng C nằm trong top 5 những chiếc điện thoại được xuất xưởng nhiều nhất ở thị trường Đông Nam Á.

Realme C53 từng lập kỷ lục đạt hơn 15.000 máy bán ra trong 10 ngày.

Bảng giá tham khảo smartphone Realme tháng 4/2024:

Sản phẩm RAM/ROM Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop Realme C30s 3GB/64GB 2,69 2,09 2,09 Realme Note 50 3GB/64GB 2,49 - - 4GB/128GB 2,89 - - Realme C60 4GB/64GB 2,79 - - Realme C51 3GB/64GB 2,79 - - 4GB/64GB 3,29 2,99 4GB/128GB 3,49 3,29 3,29 6GB/256GB 4,49 4,09 3,99 Realme C53 6GB/128GB 4,29 3,99 - 8GB/256GB 4,79 4,29 - Realme C55 6GB/128GB 4,99 3,99 3,99 8GB/256GB 5,99 4,59 4,59 Realme 10 8GB/256GB 6,39 5,39 - Realme C65 6GB/128GB 3,69 - - 8GB/128GB 4,29 - - 8GB/256GB 4,79 - - Realme C67 8GB/128GB 5,29 4,99 - 8GB/256GB 5,99 5,59 - Realme 11 8GB/128GB 7,39 5,19 - 8GB/256GB 7,99 6,99 - Realme 11 Pro 8GB/256GB 11,99 10,99 - Realme 11 Pro+ 12GB/512GB 14,99 12,99 - * Giá tham khảo ngày 21/4/2022. * (-) là không giảm giá hoặc hết hàng. * Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]