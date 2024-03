Realme sắp tung smartphone giá phổ thông nhưng có tính năng của flagship

Realme vừa xác nhận kế hoạch ra mắt tân binh tiếp theo dòng C series, là Realme C65 vào ngày 2/4 tới đây. Chiếc smartphone được kỳ vọng trở thành "át chủ bài về doanh số" của mùa hè này sở hữu loạt nâng cấp so với phân khúc, bao gồm cam kết độ bền và mượt lên đến 4 năm nhờ chứng chỉ TÜV SÜD từ Đức, và sạc nhanh 45W.

Realme C65 là tân binh sắp xuất hiện của nhà Realme.

Được thành lập tại Đức vào năm 1866, TÜV SÜD là chứng nhận của tổ chức cùng tên, có độ tin cậy rất cao trên thế giới khi là bảo chứng về mức độ an toàn cho quá trình sản xuất máy móc và con người. Tất cả các sản phẩm được cấp chứng nhận từ hãng này đều trải qua các bài kiểm tra an toàn và đạt các yêu cầu của Đạo luật An toàn Sản phẩm và Thiết bị của Đức.

Theo đó, Realme C65 đã vượt qua các cấp độ kiểm tra và đạt chứng chỉ Süd-Certification về độ bền bỉ, mượt mà lên đến 48 tháng, giúp kéo dài vòng đời sản phẩm thêm 12 tháng. Điều này có nghĩa là máy đã tuân thủ, đáp ứng các tiêu chuẩn cho việc chạy ổn định và đáp ứng nhu cầu của người dùng trong giai đoạn đầu sử dụng và sau đó 4 năm.

Ngoài ra, đội ngũ phát triển sản phẩm của Realme còn đưa sạc nhanh 45W - một trang bị ấn tượng với smartphone giá phổ thông vào hộp điện thoại. Công nghệ này giúp rút ngắn thời gian sạc đầy 50% pin trong vòng 30 phút với chu kỳ sạc xả khoảng 1.600 lần, đồng thời vẫn đảm bảo tuổi thọ của máy.

Ở lần ra mắt này, Realme C65 được Realme chú trọng thiết kế theo hướng cao cấp với nhiều cải tiến so với tiền nhiệm. Độ dày thân máy chỉ 7,64mm, mỏng hơn 7% so với độ dày trung bình của các sản phẩm cùng phân khúc. Mặt lưng của sản phẩm lấp lánh ánh sao nhờ thiết kế kết cấu kép với chi phí cao hơn 3 lần so với kết cấu đơn của nhiều sản phẩm khác.

Đặc biệt, trong lần trở lại này, Realme C65 còn trình làng các tính năng mới. Nổi bật có thể kể đến là Cử chỉ không chạm - xuất hiện mới nhất trên flagship Realme GT5 Pro, giờ đây lần đầu tiên có mặt tại phân khúc phổ thông. Tính năng này cho phép người dùng cuộn mở ứng dụng, điều hướng hệ thống, chụp tắt màn hình chỉ với thao tác tay cách màn hình từ 30 - 40cm.

Hiện, giá bán của Realme C65 chưa được tiết lộ.

