"Siêu vật liệu" mới biến mọi mái nhà thành một nhà máy điện mini

Mới đây, tổ chức nghiên cứu TNO của Hà Lan đã tạo nên một cơn địa chấn trong ngành năng lượng tái tạo khi công bố mẫu ngói lợp mái tích hợp pin mặt trời Perovskite đầu tiên trên thế giới. Đây không chỉ là một bước tiến về công nghệ, mà còn là lời giải cho bài toán thẩm mỹ và diện tích trong kiến trúc hiện đại.

Điểm khác biệt lớn nhất của loại ngói này nằm ở lớp màng Perovskite linh hoạt. Khác với các tấm pin silicon cứng nhắc, vật liệu mới này có thể uốn cong để ôm trọn bề mặt của những viên ngói composite. Dù bị biến dạng theo độ cong của mái, mô-đun này vẫn duy trì hiệu suất năng lượng ấn tượng ở mức 12,4% (so với hiệu suất gốc 13,8% khi nằm phẳng).

Ông Roland Valckenborg, quản lý dự án cao cấp tại TNO Solar, khẳng định: “Công nghệ này cho phép các mái nhà và cơ sở hạ tầng tạo ra điện năng bền vững mà không phải đánh đổi về thiết kế hay tính thẩm mỹ. Đây là một bước đệm quan trọng để đưa năng lượng sạch len lỏi vào sâu trong lòng đô thị”.

Không chỉ dừng lại ở mức ý tưởng trong phòng thí nghiệm, TNO nhấn mạnh rằng toàn bộ quy trình sản xuất loại ngói này đã sẵn sàng để ứng dụng công nghiệp. Công nghệ này sử dụng phương pháp sản xuất cuộn-sang-cuộn (roll-to-roll), tương tự như cách in báo, giúp tối ưu chi phí và có thể sản xuất với số lượng cực lớn trong thời gian ngắn.

TNO phát triển loại ngói lợp mái năng lượng mặt trời perovskite đầu tiên trên thế giới.

Việc ra mắt công ty con Perovion Technologies vào tháng 3 vừa qua cho thấy quyết tâm thương mại hóa dòng sản phẩm này của TNO. Mục tiêu không chỉ là cung cấp điện mà còn là làm cho năng lượng mặt trời trở nên rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn và "vô hình" một cách tinh tế trên các công trình kiến trúc.