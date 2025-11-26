Garmin Venu 4 mang huấn luyện viên sức khỏe lên cổ tay người dùng

Với thiết kế thanh lịch và cân đối, Venu 4 tiếp tục phát huy bản sắc này, kết hợp giữa phong cách sống tinh tế và các công cụ luyện tập chuyên nghiệp mà các vận động viên mong muốn.

Venu4 có thiết kế tinh tế, mỏng và nhẹ.

Thiết kế và giao diện

Venu 4 giữ phong cách đặc trưng nhẹ, mỏng, dễ đeo của dòng Venu, nhưng được hoàn thiện tốt hơn với viền kim loại và dây silicon mềm tạo cảm giác thoải mái khi đeo lâu, đặc biệt là khi ngủ. Thiết bị có hai kích thước 41mm và 45mm, cùng nhiều lựa chọn màu sắc phù hợp cho cả nam và nữ, tuy nhiên chúng đều có khung kim loại nguyên khối tạo cảm giác chắc chắn và cao cấp hơn.

Phần khung máy bằng kim loại sáng bóng.

Màn hình AMOLED vẫn giữ được độ sáng và màu sắc rực rỡ, dễ đọc dưới ánh sáng mặt trời. Một điểm cộng đáng chú ý là đèn pin LED tích hợp rất hữu ích cho những ai thường xuyên chạy vào ban đêm, tìm kiếm đồ vật trong điều kiện thiếu sáng. Đèn có thể điều chỉnh độ sáng và chế độ nhấp nháy giúp tăng cường khả năng nhìn thấy.

Thiết kế tổng thể của Venu 4 cũng gọn gàng hơn khi giảm số lượng nút bấm vật lý từ ba xuống còn hai, cho thấy Garmin đã hướng đến người dùng quen sử dụng màn hình cảm ứng. Dù các nút bấm có hình dạng khác nhau nhưng việc điều hướng chủ yếu vẫn được thực hiện qua màn hình cảm ứng cho trải nghiệm liền mạch và trực quan.

Venu 4 trang bị loa kép và micro, giúp bạn điều khiển mọi hoạt động dễ dàng ngay từ cổ tay

Hệ điều hành mới trên Venu 4 mang lại cảm giác nhanh nhạy và nhất quán hơn, với nhiều tính năng bổ sung như mặt đồng hồ giọng nói và chế độ lọc màu cho người dùng mù màu. Tuy nhiên, Venu 4 vẫn sử dụng bộ sạc độc quyền của Garmin nên có thể gây khó khăn cho người dùng.

Khả năng chăm sóc sức khỏe và tập luyện

Venu 4 thừa hưởng nhiều tính năng sức khỏe và tập luyện tiên tiến từ dòng Forerunner. Các tính năng sức khỏe nổi bật bao gồm trạng thái sức khỏe (Health Status), điều chỉnh giấc ngủ (Sleep Alignment), báo thức thông minh (SmartWake Alarm), nhật ký sức khỏe (Lifestyle Logging),… đều có trên Venu 4. Mặc dù không có gì mang tính đột phá, nhưng những cải tiến này giúp việc theo dõi sức khỏe trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Đánh giá cảm biến đo nhịp tim Elevate v5 của Venu 4 cho kết quả rất tốt, chỉ chênh lệch vài nhịp so với dây đeo ngực Polar H10. Đồng hồ cũng theo dõi hiệu quả các bài tập ngắt quãng cường độ cao và nhảy dây.

Cổng sạc được đặt ở mặt lưng của máy

Không chỉ phục vụ theo dõi sức khỏe, Venu 4 còn là một thiết bị hỗ trợ luyện tập cực kỳ đắc lực khi tích hợp GPS đa băng tầng, hơn 80 môn thể thao,… đồng thời nâng cấp thêm nhiều tính năng mới. Đồng hồ đã cung cấp những gợi ý tốc độ dựa trên khối lượng vận động và quá trình phục hồi trước đó.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý là hỗ trợ GNSS đa băng tần giúp cải thiện độ chính xác trong việc theo dõi đường chạy. Các tuyến đường được ghi lại trong thử nghiệm rất chính xác, ngay cả dưới tán cây rậm rạp

Garmin Coach đã hỗ trợ thêm Fitness với tính năng Huấn luyện viên Fitness giúp người dùng tạo lộ trình tập cá nhân hóa dựa trên thể trạng và mục tiêu. Trong khi đó, Mixed Session hỗ trợ ghi lại nhiều bộ môn trong một buổi tập không giới hạn số lượng, vượt trội so với hầu hết smartwatch hiện nay chỉ hỗ trợ tối đa 3 môn.

Đáp ứng phong cách sống năng động

Mặc dù không cung cấp trải nghiệm smartwatch toàn diện như Apple hay Google nhưng có thể lại là một lợi thế cho Venu 4. Sản phẩm tập trung vào các tính năng thiết yếu như gọi điện, truy cập trợ lý giọng nói qua điện thoại, lưu trữ nhạc cho Spotify và Amazon Music,… với giao diện mượt mà hơn giúp người dùng dễ dàng thao tác mà không bị quá tải.

Việc nhận email, tin nhắn và thông báo từ điện thoại ngay trên đồng hồ khá tiện lợi và nhanh chóng, cho phép dùng bàn phím trên đồng hồ để trả lời tin nhắn mà không cần đến điện thoại. Đồng hồ cũng giúp theo dõi lịch cuộc hẹn, cuộc họp từ điện thoại để không bao giờ bỏ lỡ lịch trình. Người dùng có thể thanh toán không cần đến tiền mặt, thẻ hay điện thoại nhờ Garmin Pay khá tiện lợi.

Tóm lại, với mức giá khoảng 14,99 triệu đồng Garmin Venu 4 là lựa chọn lý tưởng cho những ai ưu tiên dữ liệu sức khỏe chính xác và thời lượng pin dài. Mặc dù không còn là một chiếc đồng hồ theo dõi sức khỏe đơn giản, Venu 4 đã trở thành một công cụ luyện tập thực thụ, phù hợp với những vận động viên muốn trải nghiệm luyện tập chuyên sâu mà không cần thiết kế hầm hố.