Galaxy Watch Ultra 2 sẽ có pin lớn hơn 35%, chip tiết kiệm điện năng

Theo Gizmochina, Galaxy Watch Ultra 2 sắp ra mắt sẽ có viên pin lớn hơn, hứa hẹn là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần thời gian sử dụng kéo dài nhiều ngày.

Galaxy Watch Ultra 2 dự kiến sẽ có dung lượng pin định mức là 784 mAh, và Samsung có thể quảng cáo con số này ở mức khoảng 800 mAh. So với pin 590 mAh của phiên bản Ultra đầu tiên, đây là mức tăng khoảng 35%, mang lại sự cải thiện đáng kể về thời gian sử dụng cho người dùng, đặc biệt khi kết hợp với các nâng cấp khác.

Ngoài viên pin lớn hơn, Galaxy Watch Ultra 2 còn được đồn đoán sẽ trang bị chipset Snapdragon Wear Elite mới của Qualcomm. Mặc dù cả chip mới và chip Exynos W1000 trước đó đều được sản xuất trên tiến trình 3nm, Snapdragon dự kiến sẽ hiệu quả hơn nhờ kiến trúc thông minh hơn và NPU tiết kiệm năng lượng chuyên dụng, giúp cải thiện đáng kể thời lượng pin.

Thông tin rò rỉ cũng cho thấy một cái nhìn sơ lược về dòng Galaxy Watch 9 thông thường. Phiên bản 40mm có thể sẽ có pin 382 mAh (được quảng cáo khoảng 400 mAh), tốt hơn khoảng 23% so với Watch 8, trong khi phiên bản 44mm được cho là sẽ có pin 435 mAh. Cả hai phiên bản đều sẽ hỗ trợ sạc không dây 10W.

Galaxy Watch Ultra 2 dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2026. Nếu những tin đồn này là chính xác, Samsung dường như đang tập trung vào việc mang đến cho người dùng nhiều không gian hơn để sử dụng GPS, màn hình luôn bật và các bài tập cường độ cao. Kết quả thực tế sẽ phụ thuộc vào các tinh chỉnh phần mềm và cách người dùng sử dụng đồng hồ, nhưng hướng đi này thực sự đầy hứa hẹn.