Trình làng Galaxy Watch 9 với chip mới, pin lớn hơn, giá từ 9,99 triệu đồng

Samsung đã chính thức trình làng Galaxy Watch 9 tại sự kiện Galaxy Unpacked. Thế hệ đồng hồ thông minh mới không chỉ được đổi tên mà còn mang đến một số thay đổi về phần cứng, thời lượng pin và nền tảng phần mềm.

Vi xử lý Snapdragon Wear Elite thay thế Exynos, bổ sung nhiều tính năng AI sức khỏe

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Galaxy Watch 9 nằm ở bộ xử lý.

Galaxy Watch 9.

Sau nhiều năm sử dụng dòng Exynos W1000, Samsung đã chuyển sang Snapdragon Wear Elite của Qualcomm cho cả Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2. Đây được xem là một trong những nâng cấp lớn nhất của dòng Galaxy Watch trong nhiều năm gần đây.

Theo Samsung, Snapdragon Wear Elite mang lại hiệu năng xử lý nhanh hơn, đồng thời tích hợp NPU (Neural Processing Unit) chuyên biệt để xử lý các tác vụ AI ngay trên thiết bị. Kiến trúc mới cũng được kỳ vọng giúp tối ưu mức tiêu thụ điện năng so với chip Exynos trước đây.

Đối với người dùng, sự thay đổi này có thể giúp các tác vụ như mở ứng dụng, phản hồi thông báo, điều hướng giao diện và xử lý các tính năng AI diễn ra nhanh và mượt hơn, đồng thời cải thiện thời lượng pin trong quá trình sử dụng thực tế.

Về phần mềm, Galaxy Watch 9 được cài sẵn Wear OS 7 kết hợp giao diện One UI 9 Watch.

Galaxy Watch 9 phiên bản màu đen.

Thiết bị cũng kế thừa bộ tính năng chăm sóc sức khỏe mới của Samsung, bao gồm khả năng phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ (Sleep Apnea) đã được FDA cấp phép, Heart Health Score đánh giá sức khỏe tim mạch, Daily Cardio Load theo dõi mức độ vận động tim mạch mỗi ngày và cảnh báo bảo vệ thính giác khi người dùng tiếp xúc với âm thanh lớn trong thời gian dài.

Pin được nâng cấp, đặc biệt trên phiên bản 40 mm

Galaxy Watch 9 tiếp tục có hai kích thước 40 mm và 44 mm.

Ở phiên bản 40 mm, dung lượng pin tăng từ 325 mAh lên 390 mAh, tương đương mức tăng khoảng 20%. Đây được xem là thay đổi đáng chú ý nhất trên phiên bản nhỏ.

Galaxy Watch 9 có giá khá phải chăng.

Trong khi đó, phiên bản 44 mm chỉ tăng nhẹ từ 435 mAh lên 445 mAh. Mức thay đổi không lớn nhưng cũng phản ánh việc Samsung tiếp tục tối ưu thời lượng sử dụng trên mẫu đồng hồ có pin vốn đã khá tốt ở thế hệ trước.

Độ sáng màn hình vẫn giữ nguyên ở mức 3.000 nit trên cả hai phiên bản, đồng nghĩa người dùng Galaxy Watch 8 sẽ không nhận được cải tiến về khả năng hiển thị ngoài trời.

Ngoài ra, Galaxy Watch 9 vẫn duy trì RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB, tương tự Galaxy Watch 8.

Các cảm biến quen thuộc tiếp tục được giữ lại, bao gồm BioActive Sensor, cảm biến nhiệt độ, gia tốc kế, cảm biến ánh sáng cùng nhiều cảm biến theo dõi sức khỏe khác.

Galaxy Watch 9 có khả năng chống bụi và nước.

Thiết bị vẫn đạt chuẩn chống nước 5 ATM, chuẩn kháng bụi và nước IP68, đồng thời đạt chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD-810H, giúp tăng khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Giá bán tăng thêm, chi phí sở hữu tiếp tục cao hơn

Galaxy Watch 9 được bán với hai tùy chọn kết nối gồm Bluetooth và LTE. Sản phẩm có giá khởi điểm 9,99 triệu đồng tại Việt Nam, đã cho phép khách hàng đặt trước.

Galaxy Watch 9 đã cho phép đặt trước.

Người dùng có thể lựa chọn các màu Trắng Cream và Đen Graphite đối với phiên bản 40 mm, bản 44 mm có hai màu Đen Graphite và Bạc Silver.

Samsung cũng giới thiệu thêm các dây đeo Sports, Misty và Fabric, đồng thời tặng kèm hai tháng sử dụng Strava và iFIT tại một số thị trường.

Tạm kết

Nhìn chung, Galaxy Watch 9 mang đến một số nâng cấp đáng chú ý, đặc biệt là việc chuyển sang nền tảng Snapdragon Wear Elite và cải thiện dung lượng pin trên phiên bản 40 mm.

Đối với người dùng đang sử dụng các mẫu Galaxy Watch đời cũ, đây là những thay đổi có thể mang lại trải nghiệm mượt mà hơn và thời lượng sử dụng dài hơn. Tuy nhiên, với những người đang dùng Galaxy Watch 8, sự khác biệt chủ yếu nằm ở bộ xử lý và pin, chưa đáng nâng cấp ngay.