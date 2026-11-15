Điện thoại giá rẻ và tầm trung sắp không còn hấp dẫn?

Trong nhiều năm qua, điện thoại giá rẻ và tầm trung đã trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho người dùng, đặc biệt là các sản phẩm từ các thương hiệu Trung Quốc. Những chiếc điện thoại này thường được trang bị phần cứng ấn tượng, với RAM, dung lượng pin và cấu hình camera vượt trội so với các mẫu cao cấp của Samsung và Apple, nhưng lại có mức giá rất hợp lý.

Các nhà sản xuất đang phải hạ cấp nhiều tính năng trên điện thoại giá rẻ.

Mặc dù vậy, mọi thứ đang thay đổi khi các công ty như Huawei và Xiaomi được cho là đã bắt đầu giảm dung lượng RAM trên các mẫu điện thoại giá rẻ và tầm trung của họ. Đây là động thái được thực hiện nhằm giảm chi phí sản xuất, trong bối cảnh giá bộ nhớ đang tăng cao do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI. Trong khi đó, các sản phẩm cao cấp vẫn giữ nguyên dung lượng RAM như trước.

Phương pháp giảm chi phí này không phải là điều mới mẻ, nhưng nó đang gây thiệt hại cho người dùng. Nhu cầu về bộ nhớ vẫn không ngừng tăng, và điều này có thể dẫn đến việc các dòng điện thoại tầm trung không còn được trang bị phần cứng tốt như trước.

Ngoài việc giảm dung lượng RAM, các nhà sản xuất cũng có thể hạ cấp màn hình trên các sản phẩm tầm trung. Màn hình AMOLED có thể sẽ được thay thế bằng màn hình LCD, và tần số quét có thể giảm từ 120 Hz xuống còn 90 Hz. Mặc dù 90 Hz vẫn mang lại trải nghiệm mượt mà, nhưng nhiều người sẽ không muốn quay lại với màn hình 60 Hz.

Mọi thứ đang ủng hộ điện thoại cao cấp cũ.

Thiết kế màn hình cũng có thể bị ảnh hưởng, khi các camera đục lỗ hiện đại có thể được thay thế bằng kiểu tai thỏ hình giọt nước. Các biện pháp cắt giảm chi phí khác như sử dụng vật liệu rẻ hơn cho khung máy và tận dụng các mô-đun bộ nhớ cũ cũng đang được áp dụng.

Nếu tình trạng này tiếp tục, điện thoại giá rẻ và tầm trung có thể sẽ mất đi sức hấp dẫn và lợi thế cạnh tranh về giá cả. Các nhà sản xuất điện thoại sẽ phải đối mặt với thách thức lớn trong việc duy trì thị phần mà không làm giảm chất lượng sản phẩm.