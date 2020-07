Điểm nhanh những tin tức HOT nhất của Apple trong tuần

Thứ Bảy, ngày 11/07/2020 09:00 AM (GMT+7)

Tuần này, đã có một số tin tức liên quan đến sự khác biệt kích thước giữa một số mẫu iPhone 12 và nhiều thứ đáng xem khác.

Dựa vào các bài so sánh giữa các mẫu iPhone cho thấy, Apple thực sự đang phát triển phiên bản cỡ nhỏ, và đó là một tin vui hoặc xấu tùy thuộc vào sở thích của mỗi người.

Trong một tin tức khác về Apple, đã có nhiều bằng chứng cho thấy công ty đang loại bỏ bộ sạc và tai nghe đi kèm với iPhone, lời khai của Tim Cook trước các nhà lập pháp Hoa Kỳ, giá trị iPhone cũ bị Apple hạ thấp và hơn thế nữa. Hãy cùng điểm qua để biết tất cả các thông tin mới nhất về Apple trong tuần qua.

- Các mẫu giả iPhone 12 thể hiện kích thước: Sự ra mắt của dòng iPhone 12 vẫn còn vài tháng nữa, nhưng hiện tại đã có đủ rò rỉ để chúng ta có một ý tưởng vững chắc về việc điện thoại tiếp theo sẽ trông như thế nào. Nhưng MacRumors đã tiến xa hơn một bước và tạo một video giới thiệu các mẫu giả (mock-up) để cho người dùng biết rõ hơn về mức độ lớn mà chúng ta mong đợi sẽ như thế nào.

- Tấm chèn hộp iPhone 12 chứng minh tin đồn tai nghe và củ sạc bị loại bỏ: Tin đồn cho biết Apple có kế hoạch loại bỏ củ sạc cũng như tai nghe khỏi hộp đựng dòng iPhone 12 đã được đưa ra gần đây, và điều đó đã được chứng minh thêm với việc miếng chèn hộp điện thoại đã xuất hiện, cho thấy không có chỗ cho tai nghe hoặc bộ sạc mà chỉ có dây cáp.

- iPhone 12 Pro có thể đi kèm RAM 6 GB: Khi điện thoại Android ngày càng có nhiều RAM hơn, thậm chí 12 GB bắt đầu trở thành tiêu chuẩn cho các điện thoại cao cấp, Apple tiếp tục bị cáo buộc tiếp cận với mức RAM thấp. Theo rò rỉ, iPhone 12 Pro sẽ có RAM 6 GB giống như iPhone 11 Pro vào năm ngoái. Đó là năm đầu tiên một iPhone có RAM lớn hơn 4 GB. Những chiếc iPhone không Pro năm nay dự kiến sẽ đi kèm với RAM 4 GB.

- Bản beta công khai của iOS 13, iPadOS 14… xuất hiện: Nếu sở hữu iPhone, iPad, Apple Watch hoặc sản phẩm khác của Apple, rất có thể người dùng đã dùng thử phiên bản beta đầu tiên của bản cập nhật phần mềm mới cho các thiết bị này. Hiện tại, hầu hết trong số này đã bước vào giai đoạn beta công khai.

- Giá của iPhone có thể tăng: Mặc dù đã có những bằng chứng cho thấy iPhone 12 vẫn được Apple định giá như năm ngoái hoặc thậm chí rẻ hơn thì một nhà phân tích gần đây cho biết iPhone 12 giá rẻ nhất có thể được bán ở giá 749 USD, tức cao hơn 50 USD so với điện thoại giá rẻ nhất của năm ngoái.

- Apple cắt giảm các giá trị chương trình trao đổi iPhone cũ: Với loạt iPhone 12 sắp ra mắt, Apple đã cắt giảm trước các giá trị của nhiều mẫu iPhone khác nhau khi người dùng muốn đổi chúng lấy tín dụng tại các cửa hàng của Apple. Sự cắt giảm lớn nhất thuộc về iPhone XS và XS Max khi cả hai đều bị định giá thấp hơn 50 USD so với trước đây.

- Rất nhiều ứng dụng iOS tê liệt: Mới đây, người dùng iOS đã gặp phải vấn đề khi các ứng dụng lớn ngừng hoạt động. Điều này bao gồm các dịch vụ như Spotify, Tinder… Vấn đề là do lỗi của Facebook nhưng đã được sửa.

- Tim Cook sẽ làm chứng cùng với các đại gia công nghệ khác: CEO Apple Tim Cook sẽ làm chứng trước các nhà lập pháp Hoa Kỳ vào ngày 27/7 về các cáo buộc rằng ngành công nghệ đang đầy rẫy sự độc quyền và thiếu cạnh tranh. Jeff Bezos của Amazon, Sundar Pichai của Google và Mark Zuckerberg của Facebook cũng sẽ làm chứng.

- Tom Hanks không vui khi bộ phim của mình xuất hiện trên Apple TV Plus: Với đại dịch COVID-19 khiến hầu hết các rạp chiếu phim trên toàn thế giới phải đóng cửa buộc nhiều buổi chiếu ra mắt phim phải trì hoãn. Trong số này có bộ phim Greyhound trong Thế chiến II của Tom Hanks. Giờ đây, nó đã tìm thấy một ngôi nhà mới tại Apple TV Plus, nơi bộ phim vừa được công chiếu. Tom Hanks đã thể hiện rõ sự thất vọng khi cho rằng buổi ra mắt phim trên Apple TV Plus thực sự là điều đau lòng. Vấn đề ở đây với Hanks chính là sự khác biệt về chất lượng hình ảnh và âm thanh như để châm biếm dịch vụ của Apple.

