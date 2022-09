Đây là quốc gia người dân phải chi nhiều tiền nhất cho iPhone 14

Bảng cập nhật mới nhất của Nukeni ghi nhận mức giá iPhone tại các địa phương khác nhau bằng cách thu thập từ trang web Apple của từng quốc gia. Tất nhiên, giá sẽ thay đổi tương ứng với nội tệ và thuế địa phương của mỗi quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ hiện là quốc gia phải mua iPhone 14 với giá đắt nhất.

Lấy iPhone 14 Pro làm ví dụ, giá của phiên bản 128 GB là 2.193,15 USD tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Brazil, thiết bị này được bán với giá 1.823,19 USD. Thị trường rẻ nhất để mua thiết bị rẻ nhất Mỹ và Nhật Bản. Hiện tại, iPhone 14 Pro có giá lần lượt là 999 USD (chưa bao gồm thuế) và 1.039,46 USD. Các quốc gia khác mà việc mua iPhone 14 cũng rất đắt là Ấn Độ, Hungary và Ba Lan.

Điều này cũng đúng với iPhone 14, có giá khởi điểm 829 USD ở Mỹ và iPhone 14 có giá khởi điểm 831,29 USD ở Nhật Bản. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đứng đầu danh sách, với mẫu tương tự có giá 1.699,68 USD, cao hơn gấp đôi so với giá ở Mỹ.

Câu hỏi đặt ra là điều gì khiến iPhone 14 của Thổ Nhĩ Kỳ trở nên đắt nhất? Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá thiết bị Apple trên khắp thế giới. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, với mức lạm phát lần đầu tiên vượt quá 80% trong hơn 20 năm. Trở lại năm 2021, Apple đã đình chỉ việc bán sản phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ do đồng nội tệ mất 15% giá trị so với đô la Mỹ trong vài giờ. Khi tiếp tục bán hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Apple đã tăng giá các sản phẩm của mình lên 25%. Giá ứng dụng App Store và phí đăng ký tại quốc gia này cũng đã được nâng lên do sự sụp đổ của đồng nội tệ.

Tất nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới bị lạm phát. Sau sự kiện ra mắt iPhone 14 mới đây, Apple đã âm thầm tăng giá sản phẩm của mình tại các quốc gia châu Âu khác. Ví dụ, iPhone SE thế hệ thứ ba có giá từ 419 bảng Anh lên 449 bảng ở Anh.

Điều đáng nói là dòng iPhone 14 mới không tăng giá tại thị trường Trung Quốc và Mỹ (tuy nhiên các phiên bản bộ nhớ khác nhau lại có mức tăng giá khác nhau), còn giá bán tại các quốc gia khác đều tăng so với thế hệ trước.

