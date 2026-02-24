Báo cáo chỉ ra các “điểm nóng” tiêu thụ điện trong gia đình

Việc rút phích cắm một số thiết bị khi không sử dụng có thể giúp tiết kiệm tiền điện, tuy nhiên vẫn còn nhiều phương pháp khác để giảm tiêu thụ năng lượng. Theo Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA), một số thiết bị điện tử và đồ gia dụng tiêu thụ nhiều năng lượng nhất trong hộ gia đình có thể ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện. Quản lý việc sử dụng điện của những thiết bị này đóng vai trò quan trọng trong việc cân đối ngân sách tiền điện trong mỗi gia đình.

Hãy quản lý những thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng trong mỗi ngôi nhà.

Trong báo cáo triển vọng năng lượng thường niên năm 2025 của EIA, các thiết bị tiêu thụ năng lượng cao thường xuất hiện ở nhiều phòng trong nhà, từ nhà bếp đến phòng khách và phòng ngủ. Để giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng, người dùng có thể xem xét lắp đặt tấm pin mặt trời hoặc rút phích cắm một số thiết bị vào ban đêm.

Dưới đây là một số thiết bị tiêu thụ năng lượng cao mà người dùng nên chú ý:

- Điều hòa không khí: Chiếm tới 18,2% tổng lượng điện tiêu thụ trong một ngôi nhà trung bình.

- Sưởi ấm: Đóng góp 11,1% vào chi phí năng lượng.

- Bình nước nóng: Chiếm khoảng 8,8% tổng lượng điện sử dụng.

- Tủ lạnh: Tiêu thụ 6,7% năng lượng.

Bóng đèn thông minh là một trong những lựa chọn giúp tiết kiệm điện.

Để giảm nhu cầu năng lượng cho việc sưởi ấm và làm mát, người dùng có thể lắp đặt vật liệu cách nhiệt hoặc thực hiện kiểm tra năng lượng. Đối với bình nước nóng, hãy cân nhắc sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời hoặc hệ thống không cần bình chứa. Đối với tủ lạnh, hãy chọn các sản phẩm đạt chuẩn Energy Star giúp tiết kiệm hơn 15% năng lượng so với tiêu chuẩn quy định.

Ngoài ra, việc chuyển sang sử dụng các thiết bị điện tử thông minh cũng có thể giúp tiết kiệm năng lượng. Thiết bị chiếu sáng tiêu thụ 3,65% năng lượng và thiết bị giải trí gia đình chiếm 2,5%, vì vậy sử dụng bóng đèn thông minh hoặc ổ cắm thông minh cho các thiết bị điện tử là những biện pháp hiệu quả.

Cuối cùng, người dùng không cần quá lo lắng về mức tiêu thụ năng lượng của máy tính, bộ định tuyến và các thiết bị liên quan vì chúng chỉ chiếm 1,9% tổng lượng điện năng tiêu thụ.