Robot hình người Trung Quốc luyện võ tại Thiếu Lâm Tự: Từ kinh ngạc đến lo sợ

Một khung cảnh gây sửng sốt đang lan truyền khắp thế giới: những robot hình người đồng loạt luyện quyền cùng các nhà sư, thực hiện những động tác võ thuật vốn được truyền dạy qua hàng thế kỷ rèn luyện khắc nghiệt của con người.

Robot hình người đồng loạt luyện quyền cùng các nhà sư. Ảnh cắt từ video nguồn CGTN

Sự kết hợp tưởng chừng khó tin giữa truyền thống cổ xưa và công nghệ hiện đại đang tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ về tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) và vai trò của máy móc trong đời sống văn hóa.

Cuộc “nhập môn” bất ngờ tại thánh địa võ thuật

Tại Thiếu Lâm Tự - ngôi chùa nổi tiếng thế giới nằm ở Hà Nam, miền trung Trung Quốc, một “lớp học” đặc biệt vừa xuất hiện. Không chỉ có các nhà sư khoác áo nâu quen thuộc, giờ đây những robot hình người cũng đứng vào hàng ngũ luyện công.

Theo CGTN, sự kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu. Hình ảnh robot tập quyền ngay trong khuôn viên ngôi chùa được coi là cái nôi của kung fu đã khiến nhiều người vừa kinh ngạc vừa bối rối. Đối với không ít khán giả, việc máy móc tái hiện những kỹ năng được rèn luyện bằng kỷ luật tinh thần và thể chất suốt hàng trăm năm mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Các đoạn video ghi lại cảnh luyện tập nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề nóng. Trong đó, robot hình người di chuyển đồng bộ với các nhà sư, mô phỏng chính xác từng tư thế, bài quyền và bài tập rèn luyện thể lực.

Những cỗ máy này không chỉ lặp lại động tác đơn giản. Chúng thể hiện khả năng giữ thăng bằng, tốc độ phản ứng, nhịp điệu chuyển động và độ chính xác cơ học ở mức cao. Mỗi cú đánh, mỗi thế đứng, mỗi bước di chuyển đều được thực hiện như thể robot đang học trực tiếp từ một sư phụ võ thuật.

Khung cảnh được ghi hình ngay trong khuôn viên chùa, nơi từ lâu được xem là biểu tượng của tinh thần kỷ luật và triết lý võ học phương Đông. Không ngạc nhiên khi nhiều người xem bày tỏ cảm xúc trái chiều: có người ca ngợi đây là bước tiến ngoạn mục của công nghệ, trong khi người khác cảm thấy bất an trước viễn cảnh máy móc dần xâm nhập vào những lĩnh vực từng được xem là thuần túy của con người.

Theo xác nhận của Agibot, các robot trong buổi ghi hình hoạt động hoàn toàn tự chủ, không cần điều khiển trực tiếp từ con người.

Buổi biểu diễn tại Thiếu Lâm không phải lần đầu tiên công ty này cho thấy khả năng vận động phức tạp của robot hình người.

Trước đó vào tháng 3/2025, họ từng giới thiệu một robot đa năng có thể tự đạp xe, giữ thăng bằng và nhận biết môi trường xung quanh. Đến tháng 5 cùng năm, robot này còn thực hiện thành công cú nhào lộn Webster - một động tác đòi hỏi kiểm soát cơ thể cực kỳ chính xác khi ở trên không và tiếp đất ổn định.

Các video trước đây cũng đã cho thấy robot thực hiện những chuỗi động tác lấy cảm hứng từ võ thuật, nhưng màn trình diễn tại Thiếu Lâm lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều, bởi nó đặt công nghệ hiện đại vào ngay trung tâm của di sản võ học cổ truyền.

Bộ não AI phía sau chuyển động võ thuật

Những chuyển động tinh vi của robot không chỉ là kết quả của phần cứng cơ khí, mà còn nhờ hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

AI này có khả năng lập kế hoạch hành động phức tạp, thực thi chuỗi chuyển động liên hoàn và thích nghi với nhiệm vụ mới mà không cần huấn luyện trước cho từng tình huống cụ thể. Nhờ đó, robot có thể học thông qua quan sát và mô phỏng, tương tự cách học trò quan sát thầy.

Một điểm đáng chú ý là khả năng đồng bộ hóa nhóm robot. Nhiều robot có thể di chuyển cùng lúc với độ chính xác cao, tạo nên những bài luyện tập tập thể giống hệt con người.

Hệ thống AI còn phân tích chuỗi hình ảnh quá khứ và hiện tại để hiểu chuyển động, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu đã được gắn nhãn sẵn. Điều này giúp giảm đáng kể nhu cầu huấn luyện thủ công, một bước tiến quan trọng trong phát triển robot có khả năng hoạt động linh hoạt trong môi trường thực tế.

Việc lựa chọn Thiếu Lâm Tự làm bối cảnh không chỉ mang tính trình diễn. Đây là địa điểm gắn liền với triết lý kỷ luật, thiền định và quá trình rèn luyện tinh thần lẫn thể chất qua nhiều thế hệ. Đưa robot vào không gian này là một thông điệp rõ ràng: công nghệ đang tiến đến những vùng đất từng được xem là biểu tượng thuần túy của con người.

Nhà phát triển robot mô tả máy móc như “đối tác học tập” của con người, nhấn mạnh rằng robot học từ chuyển động và biểu diễn của người thật. Nhưng đối với nhiều nhà quan sát, thông điệp sâu xa hơn có thể là dấu hiệu cho thấy robot đang dần hiện diện trong các môi trường xã hội công cộng, không chỉ trong nhà máy hay phòng thí nghiệm.

Dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng ứng dụng thực tế ngoài đời vẫn còn hạn chế. Những màn trình diễn như thế này chủ yếu mang tính biểu tượng và thử nghiệm. Tuy nhiên, tần suất các buổi trình diễn công khai đang tăng lên nhanh chóng, cho thấy tốc độ phát triển của công nghệ robot hình người đang vượt xa kỳ vọng trước đây.

Phản ứng cộng đồng: Kinh ngạc và lo ngại

Không có gì ngạc nhiên khi video đã tạo ra làn sóng tranh luận rộng rãi. Một số người xem coi đây là minh chứng rõ ràng cho bước tiến vượt bậc của robot học.

Các bình luận phổ biến cho rằng: “Các động tác Thiếu Lâm vốn đã cực kỳ khó, vậy mà robot có thể bắt chước chính xác như vậy, thật đáng kinh ngạc”.

Những người khác đơn giản gọi đây là “đổi mới tuyệt vời”. Nhưng cũng có không ít ý kiến bày tỏ lo lắng. Việc máy móc thực hiện những bài tập mang tính tâm linh và kỷ luật cá nhân sâu sắc khiến họ đặt câu hỏi về ranh giới giữa con người và công nghệ trong tương lai.

Màn trình diễn tại Thiếu Lâm không chỉ là một tiết mục gây chú ý. Nó phản ánh xu hướng lớn hơn: robot đang tiến gần hơn tới khả năng vận động tinh vi và thích nghi trong môi trường thực tế, những yếu tố từng được xem là độc quyền của con người.