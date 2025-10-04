Đây là chiếc iPhone bị "flop", ai cũng bất ngờ

Ngay cả Apple cũng bất ngờ trước lượng đặt hàng trước mạnh mẽ cho dòng iPhone mới, điều này đã thúc đẩy công ty tăng sản lượng. Khoảng hai tuần sau khi ra mắt dòng iPhone 17, nhu cầu đối với chúng vẫn duy trì ở mức cao, đến mức các nhà phân tích tỏ ra khá lạc quan về năm tới.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ. Các mẫu iPhone 17 đang "bán chạy", trừ iPhone Air.

iPhone 17 Series.

Các nhà phân tích tại Morgan Stanley cho biết, nhu cầu đối với dòng iPhone 17 "mạnh hơn một chút" so với kỳ vọng ban đầu của công ty ngân hàng đầu tư này. Dữ liệu này dựa trên thông tin từ chuỗi cung ứng của Apple và ước tính vận chuyển trên cửa hàng trực tuyến của Apple.

Các mẫu iPhone 17 có nhu cầu mạnh mẽ được báo cáo là: iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Đối với iPhone Air siêu mỏng, nhu cầu dành cho sản phẩm này "tương đối yếu". Một phần là vì iPhone Air không có sẵn tại Trung Quốc.

Lạc quan về iPhone 18

Kết quả khả quan của dòng iPhone 17 cũng khơi dậy sự phấn khích về hiệu năng của iPhone 18. Các nhà phân tích cho rằng, nhu cầu về iPhone mới sẽ chủ yếu dựa trên những người sở hữu "iPhone cũ cần nâng cấp".

iPhone Air "flop" hơn so với dự đoán.

Một yếu tố quan trọng khác cho thành công của Apple vào năm 2026 là kỳ vọng về một dòng sản phẩm mạnh mẽ với 6 mẫu iPhone mới. Nhiều khả năng, thế hệ iPhone 2026 sẽ bao gồm: dòng iPhone 18, phiên bản kế nhiệm của iPhone Air, iPhone 17e và iPhone Fold.

Kết quả không bất ngờ đối với iPhone Air

Apple đã có nhiều sự đánh đổi với iPhone Air, và thị trường đang phản ứng tương ứng. Giống như Galaxy S25 Edge, chiếc điện thoại mỏng nhẹ của Apple có hiệu năng tốt hơn mong đợi nhưng pin vẫn kém hơn mức được kỳ vọng của người dùng. Mặc dù đó là xu hướng mới trên điện thoại thông minh nhưng các chuyên gia không nghĩ Apple sẽ thành công với chiếc điện thoại mỏng nhẹ này, ngay cả khi kết quả chung vẫn tốt.