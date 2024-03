Đây là cách "câu khách" mua iPhone mới cực tinh vi từ Apple

Nếu vẫn đang sử dụng mẫu iPhone 11 hoặc iPhone 12 series, Apple sẽ thuyết phục iFan nâng cấp lên dòng iPhone 15 bằng cách đưa ra những công cụ so sánh mới.

Cụ thể, các khách hàng có thể so sánh máy Mac, iPad, iPhone và các sản phẩm khác của Apple bằng cách sử dụng công cụ so sánh thông số kỹ thuật đơn giản được tích hợp trên trang web của Apple. Đây là một trang web mới, dành riêng cho những người muốn nâng cấp sản phẩm của "Nhà Táo" và muốn có sự so sánh hợp lý và chính xác đến từ nhà sản xuất.

Ảnh minh hoạ.

Trang web có tên Reason to Update - "Lý do nâng cấp", đã được phát hiện lần đầu tiên bởi 9to5Mac. Trang web này cung cấp một công cụ đơn giản để so sánh mẫu iPhone 11 hoặc iPhone 12 với các mẫu iPhone 15 hiện tại.

Vì đây là một trang web được quản lý chặt chẽ hơn nên chủ yếu tập trung vào những người nâng cấp tiềm năng với các thiết bị hai hoặc ba năm tuổi. Các bản cập nhật văn bản trên trang thể hiện sự khác biệt về thông số kỹ thuật trên các thiết bị đã chọn.

Ngay cả khi nâng cấp từ iPhone 12 Pro sang iPhone 15, Apple vẫn giải thích lý do tại sao mẫu iPhone mới hơn là một bản nâng cấp "đáng tiền" nhờ những thứ như: khu vực Dynamic Island và Camera chính 48MP. Đáng chú ý, những công cụ so sánh không bao gồm dòng iPhone 14 của năm 2022.

Apple đã phát hành dòng iPhone 15 vào tháng 9/2023. Tại Việt Nam, đây vẫn là những smartphone cao cấp đáng mơ ước của hàng triệu người dùng dù có giá bán khá cao.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]