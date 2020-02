Chụp ảnh nền mờ bằng iPhone - những điều nên biết

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 08:00 AM (GMT+7)

Không phải tất cả iPhone hiện bán trên thị trường đều có khả năng chụp ảnh nền mờ (chân dung), và đâu chỉ camera kép trở lên mới có khả năng này.

Những chiếc iPhone hiện đại ngày nay mang đến cho người dùng nhiều giải pháp chụp ảnh khác nhau, với tính năng được rất nhiều người ưa chuộng đó là chụp nền mờ thông qua tính năng gọi là Portrait Mode. Ban đầu, Apple đưa tính năng này đến với iPhone có camera kép và bỏ qua camera đơn, nhưng nhờ các thủ thuật phần mềm mà mọi thứ cũng đã đến với camera đơn. Nhưng liệu smartphone với camera đơn nào có khả năng này?

Portrait Mode là gì?

Đây là một chế độ được sử dụng trong nhiếp ảnh để chụp ảnh muốn làm nổi bật một đối tượng, có thể là con người, bình hoa, thú cưng… mà máy ảnh sẽ tập trung vào đối tượng đó, trong khi những thứ khác ở phía trước và sau đối tượng được làm mờ đi.

Tính năng này trước đây chỉ có trên các máy ảnh DSLR hoặc tương tự nhờ tính năng lấy nét thủ công kết hợp sự hỗ trợ của ống kính. Nó sẽ tập trung vào đối tượng và làm mờ các yếu tố ngoài tiêu cự tập trung lấy nét.

iPhone không hỗ trợ chế độ này cho đến năm 2016, thời kỳ Apple ra mắt iPhone 7 Plus với camera kép đầu tiên. Đó là sự kết hợp của camera chính góc rộng và camera phụ kèm ống kính tele. Sau đó, Apple nâng cấp tính năng này bằng việc bổ sung Portrait Lightning trên iPhone 8 Plus ra mắt năm 2017. Tính năng này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để mô phỏng ánh sáng trường quay, giúp hình ảnh xuất ra có cái nhìn chuyên nghiệp hơn.

Cách hoạt động của Portrait Mode

Rất nhiều iPhone mà Apple bán ra kể từ sau iPhone 7 Plus đều hỗ trợ Portrait, trong đó có những chiếc hỗ trợ chụp nền mờ cho cả camera sau lẫn trước.

Với máy ảnh phía sau, nó yêu cầu 2 ống kính góc rộng và tele (tuy nhiên iPhone XR đi kèm camera đơn ở mặt sau vẫn có khả năng chụp ảnh nền mờ do có sự hỗ trợ của phần mềm). Nhiệm vụ của ống kính tele là chụp đối tượng, trong khi ống kính góc rộng quét cảnh để tạo bản đồ độ sâu 9 lớp. Sau đó, bộ xử lý tín hiệu hình ảnh của iPhone sẽ sử dụng các lớp này để xác định những gì vẫn còn sắc nét và những gì cần làm mờ thông qua hiệu ứng nền mờ. Các lớp nằm ở gần máy ảnh sẽ được làm sắc nét hơn so với những lớp ở xa.

Đối với những chiếc iPhone hỗ trợ chụp nền mờ bằng camera trước, đó là những sản phẩm trang bị hệ thống máy ảnh TrueDepth của Apple. Trong trường hợp này, thành phần camera hồng ngoại chụp và phân tích hơn 30.000 điểm được phát ra bởi máy chiếu chấm hồng ngoại từ điện thoại để tạo bản đồ độ sâu. Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh của điện thoại sẽ kết hợp thông tin này với cảnh được chụp bởi camera phía trước để xác định những gì nên giữ trong tiêu cự và những gì cần có hiệu ứng nền mờ.

Cách sử dụng Portrait Mode

Để thực hiện, hãy mở ứng dụng Camera gốc trên iPhone và thấy tùy chọn này bên cạnh Photo. Khi chụp ảnh với chế độ này, iPhone sẽ tự động hiển thị hộp màu vàng xung quanh khuôn mặt nếu đối tượng chụp là người, còn đối tượng khác yêu cầu người dùng chạm vào tiêu điểm. Chỉ khi nào hộp màu vàng hiển thị (không phải là xám) thì Portrait Mode mới được kích hoạt, do đó người dùng cần di chuyển theo hướng dẫn của ứng dụng camera để thực hiện chụp.

Riêng iPhone 8 Plus trở về sau, Apple đã mang đến tính năng Portrait Lightning, nơi người dùng sẽ thấy một thanh trượt tròn qua lại giữa các lựa chọn Natural Light, Studio Light, Contour Light, Stage Light và Stage Light Mono. Mỗi chế độ có một cách tạo hiệu ứng ảnh chụp khác nhau.

Khi đã chọn đúng đối tượng ảnh muốn lấy nét như mong muốn, người dùng chỉ việc nhấn vào nút màn trập ảo lớn màu trắng để chụp ảnh.

iPhone nào hỗ trợ Portrait Mode?

Hiện tại có 2 chế độ chụp nền mờ khác nhau trên iPhone. Không phải tất cả iPhone đều hỗ trợ chế độ chụp nền mờ, và không phải cứ chụp nền mờ với camera sau là có thể làm điều đó với camera trước, vốn yêu cầu hỗ trợ máy ảnh TrueDepth.

- Chụp nền mờ bằng camera sau: Bao gồm các điện thoại có 2 camera ở lên là iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus. Riêng iPhone XR có một camera vẫn hỗ trợ tính năng này, nhưng bị hạn chế khi chỉ chụp được độ sâu ở mức 1/4 so với các điện thoại camera kép trước đó, vì vậy nó chỉ giới hạn chụp nền mờ cho đối tượng con người.

- Chụp nền mờ bằng camera trước: Bao gồm các điện thoại có máy ảnh TrueDepth là iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR và iPhone X.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/chup-anh-nen-mo-bang-iphone-nhung-dieu-nen-biet-1060826.htmlNguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/chup-anh-nen-mo-bang-iphone-nhung-dieu-nen-biet-1060826.html