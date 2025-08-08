Mô hình GPT-5 chính thức trình làng, tích hợp trong ChatGPT: Quá thông minh!

GPT‑5 vừa được OpenAI ra mắt, đánh dấu bước tiến lớn nhất trong hành trình phát triển các mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo. Đây được giới thiệu là phiên bản nhanh, chính xác và linh hoạt nhất từ trước đến nay, được tích hợp trực tiếp vào ChatGPT và nền tảng API của OpenAI.

GPT‑5 không chỉ cải thiện khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên mà còn cho thấy tiềm năng vượt trội trong việc hỗ trợ công việc, học tập và sáng tạo nội dung.

Mô hình GPT-5 đã trình làng, tích hợp trong ChatGPT.

Khác với những thế hệ trước, GPT‑5 là một hệ thống thống nhất gồm nhiều mô hình chuyên biệt, được điều phối bởi một bộ định tuyến thời gian thực. Mô hình phản hồi nhanh sẽ xử lý các câu hỏi đơn giản, trong khi mô hình suy luận chuyên sâu được kích hoạt với các yêu cầu phức tạp hơn.

Người dùng không cần lựa chọn thủ công mô hình vì hệ thống tự động điều chỉnh phù hợp với từng truy vấn, mang lại trải nghiệm mượt mà và chính xác hơn.

GPT‑5 cũng cho thấy khả năng lập trình vượt trội, đạt 74,9% trên bài kiểm tra SWE‑bench Verified và 88% trên bài Aider polyglot. Nó hỗ trợ viết mã, giải thích, sửa lỗi và thực hiện các chuỗi công cụ một cách mạch lạc.

Trong môi trường phát triển phần mềm, GPT‑5 giúp đơn giản hóa quy trình lập trình bằng các tham số tùy chỉnh như độ dài phản hồi (verbosity) và mức độ suy luận (reasoning\_effort).

Ngoài kỹ năng kỹ thuật, GPT‑5 còn thể hiện sự tinh tế trong các tác vụ sáng tạo và chuyên môn. Nó có thể viết văn theo nhiều phong cách, tạo thơ với nhịp điệu đặc biệt và hỗ trợ soạn thảo email, báo cáo chuyên nghiệp.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, GPT‑5 đạt hiệu quả cao hơn các phiên bản trước trong việc trả lời câu hỏi y tế, cung cấp thông tin rõ ràng, kèm theo các cảnh báo và ghi chú quan trọng.

Hiện tại, GPT‑5 đã được triển khai rộng rãi cho người dùng ChatGPT, đặc biệt trong gói ChatGPT Plus. Hàng triệu người dùng trên thế giới đang trải nghiệm một mô hình AI có thể làm việc như một cộng sự thực thụ trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, tài chính đến nghiên cứu và sáng tạo.