Thuốc trị tiểu đường Ozempic có thể bảo vệ não khỏi đột quỵ

Mặc dù đã có những tiến bộ trong chăm sóc cấp cứu và phục hồi chức năng, nhiều người sống sót sau đột quỵ vẫn phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe lâu dài như suy giảm nhận thức, co giật và thậm chí tử vong.

Thế giới chứng kiến ngày càng nhiều các ca đột quỵ với nhiều ca tử vong do không kịp xử lý.

Tại Hội nghị thường niên lần thứ 22 của Hiệp hội Phẫu thuật Can thiệp Thần kinh Mỹ (SACS) diễn ra trong tháng 7/2025 tại Nashville, Tennessee, một nghiên cứu mới đã được công bố mang đến hy vọng trong việc bảo vệ người dân khỏi các ca đột quỵ.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, thuốc ức chế GLP-1 thường được dùng để điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2 và béo phì cũng có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng hoặc nguy cơ đột quỵ. Các loại thuốc này, như semaglutide (thương hiệu Ozempic), không chỉ giúp hạ đường huyết mà còn thúc đẩy giảm cân.

Nghiên cứu từ Đại học Wisconsin-Madison đã phân tích dữ liệu từ hơn 2 triệu bệnh nhân đột quỵ, trong đó có 43.338 người sử dụng Ozempic. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sống sót của người dùng Ozempic cao hơn đáng kể so với những người không sử dụng, với 5,26% tử vong sau đột quỵ so với 21,61% ở nhóm không dùng thuốc. Tỷ lệ sống sót lâu dài đạt 77,5% ở người dùng Ozempic, trong khi chỉ có 30,95% ở nhóm không dùng.

Nghiên cứu thứ hai cũng từ Đại học Wisconsin-Madison đã khảo sát mối quan hệ giữa việc sử dụng Ozempic và các ca đột quỵ. Kết quả cho thấy những người sử dụng thuốc này có nguy cơ đột quỵ thấp hơn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khuyến nghị cần có thêm phân tích hồ sơ dược phẩm để làm rõ cơ chế ngăn ngừa đột quỵ của Ozempic.

Thuốc ức chế GLP-1 có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng hoặc nguy cơ đột quỵ?

Trong khi đó, nghiên cứu thứ ba từ Khoa Y tại Đại học Texas tập trung vào tác dụng của thuốc ức chế GLP-1 đối với đột quỵ xuất huyết. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng bệnh nhân sử dụng thuốc này có nguy cơ co giật, suy giảm nhận thức và tử vong thấp hơn sau đột quỵ hoặc xuất huyết.

Một trong những nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Ahmed Elbayomy của Đại học Wisconsin-Madison, nhấn mạnh rằng những phát hiện này mở ra một hướng đi mới trong việc sử dụng thuốc điều trị tiểu đường để hỗ trợ sức khỏe não bộ. Còn theo Tiến sĩ Matias Costa, tác giả chính của nghiên cứu thứ ba, cũng bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng của thuốc ức chế GLP-1 trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu tác động của đột quỵ.

Mặc dù những kết quả này rất hứa hẹn, cả hai nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng cần có thêm các thử nghiệm lâm sàng để xác định tính an toàn và hiệu quả của thuốc trong việc hỗ trợ sức khỏe não bộ ở bệnh nhân đột quỵ. Nếu thành công, điều này có thể thay đổi cách tiếp cận của bác sĩ trong việc phòng ngừa và điều trị đột quỵ ở những bệnh nhân có nguy cơ.