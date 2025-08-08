Lý do các máy bay mới sản xuất được sơn màu xanh lá cây

Nếu bạn từng thắc mắc tại sao những chiếc máy bay mới xuất xưởng thường có màu xanh lá cây lạ mắt thay vì màu trắng bóng loáng, thì câu trả lời không nằm ở khía cạnh thẩm mỹ. Đằng sau lớp sơn màu xanh đó là cả một công nghệ kỹ thuật phức tạp, một "lớp áo giáp" tối quan trọng và một sự thật đáng lo ngại về sức khỏe.

Theo đó, vỏ máy bay được làm chủ yếu từ hợp kim nhôm để đảm bảo độ nhẹ và độ bền. Tuy nhiên, kẻ thù lớn nhất của nhôm chính là sự ăn mòn do quá trình oxy hóa khi tiếp xúc với không khí. Sự ăn mòn giống như một căn bệnh ung thư, nó từ từ "ăn" vào kết cấu kim loại, làm suy yếu và có thể gây ra những hậu quả thảm khốc khi máy bay đang vận hành.

Để ngăn chặn điều này, các kỹ sư sử dụng một lớp sơn lót đặc biệt có màu xanh lá. Đây chính là lớp phủ kẽm cromat (zinc chromate), hoạt động như một lớp áo giáp hóa học, ngăn chặn quá trình oxy hóa và bảo vệ toàn vẹn kết cấu cho thân máy bay.

Màu sơn xanh lá được coi như lớp áo giáp bảo vệ thân máy bay.

Quy trình sơn một chiếc máy bay không hề đơn giản. Trước khi có lớp sơn trắng đặc trưng của các hãng bay, vỏ máy bay phải được phủ một lớp sơn lót màu xanh lá. Thành phần "bí mật" tạo nên khả năng bảo vệ phi thường của lớp sơn này là crom hóa trị 6 (Cr(VI)). Hợp chất này có khả năng ức chế ăn mòn cực kỳ hiệu quả.

Nó không chỉ có mặt trong lớp sơn lót kẽm cromat mà còn trong cả dung dịch axit dùng để xử lý bề mặt nhôm trước khi sơn, tạo nên một hệ thống phòng thủ nhiều lớp vô cùng chắc chắn.

Tuy nhiên, "người hùng" crom hóa trị 6 lại có một "bộ mặt" khác vô cùng nguy hiểm. Nó được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (US CDC) và nhiều tổ chức y tế khác trên thế giới phân loại là chất độc hại và có khả năng gây ung thư.

Việc tiếp xúc trực tiếp với hợp chất này trong quá trình sản xuất có thể gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho công nhân, từ loét da, tổn thương niêm mạc mũi, gan, thận cho đến các nguy cơ lâu dài như ung thư và tổn thương di truyền.

Vì vậy, lớp sơn màu xanh lá của máy bay là một nghịch lý của ngành công nghệ cao khi một thành phần không thể thiếu để đảm bảo an toàn cho hàng tỷ hành khách, nhưng lại đòi hỏi những quy trình bảo hộ cực kỳ nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe cho chính những người tạo ra nó.