Samsung mất vị trí nhà cung cấp màn hình chủ lực cho iPhone 15 Series

Theo báo cáo mới nhất từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo, sau khi mất hàng triệu đơn đặt hàng cho màn hình iPhone 14 Series, BOE đang trên đà sản xuất 70% màn hình iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Nhà phân tích cho hay: "Nếu quá trình phát triển và sản xuất diễn ra suôn sẻ trong vài tháng tới, BOE sẽ trở thành nhà cung cấp màn hình lớn nhất cho iPhone 15 và iPhone 15 Plus với thị phần khoảng 70% (cao hơn nhiều so với 30% của Samsung)."

BOE sẽ sản xuất màn hình cho iPhone 15 và iPhone 15 Plus.

Ngoài ra, ông Kuo cũng hy vọng sản lượng màn hình của BOE sẽ tăng đáng kể qua từng năm.

Ông cho biết thêm: “Đối với dòng iPhone 14 trong năm 2022, BOE chỉ nhận được đơn đặt hàng sản xuất màn hình 6,1 inch cho iPhone 14 và có thị phần thấp nhất. Thị phần sản xuất màn hình iPhone của BOE chỉ vào khoảng 12-15% vào năm 2022. Do đó, ngay cả khi các doanh số iPhone bị ảnh hưởng tiêu cực bởi suy thoái kinh tế vào năm 2023, BOE vẫn có thể dễ dàng đạt được mức tăng trưởng cao, từ 70-100% so với cùng kỳ năm ngoái."

Công ty sản xuất màn hình BOE trước đây đã có mối quan hệ đầy “sóng gió” với Apple và một thời gian khó khăn trong sản xuất. Vào đầu năm 2022, BOE đã gặp sự cố sản xuất với màn hình OLED của iPhone cùng với tình trạng thiếu chip toàn cầu, làm giảm năng lực sản xuất.

Màn hình OLED cho cặp iPhone 14 Pro chủ yếu do Samsung sản xuất.

Sau đó, vào tháng 5/2022, công ty bị cáo buộc đã thực hiện một thay đổi trên thiết kế của màn hình iPhone 13. Nhiều nguồn tin cho hay, công ty đã tự ý thay đổi độ rộng mạch của bóng bán dẫn màng mỏng (TFT), không thảo luận với Apple.

BOE đã cử nhân viên cấp cao đến trụ sở chính của “Nhà Táo” để trình bày về trường hợp thay đổi thiết kế. Vào thời điểm đó, công ty đã yêu cầu Apple phê duyệt việc sản xuất màn hình OLED cho iPhone 14 nhưng không nhận được phản hồi rõ ràng.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2022, có thông tin cho rằng BOE đã nhận được đơn đặt hàng 5 triệu màn hình iPhone 14. Vào thời điểm đó, ước tính, Apple đã mua 25 triệu màn hình từ LG và 60 triệu màn hình từ Samsung.

