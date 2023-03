Chiếc smartphone tầm trung rất được chờ đợi của Xiaomi

Trên mạng xã hội Trung Quốc, Xiaomi vừa thông báo về sự xuất hiện của một chiếc smartphone mới là Redmi Note 12 Turbo. Điểm đặc biệt ở chiếc điện thoại này chính là việc nó trở thành smartphone đầu tiên được trang bị chip Snapdragon 7+ Gen 2 hoàn toàn mới mà Qualcomm vừa công bố. Chip này cũng sẽ sớm có mặt trên một điện thoại khác là Realme GT Neo 5 SE.

Poco F5 chỉ là tên gọi khác của Redmi Note 12 Turbo?

Vậy điều này có liên quan gì đến Poco F5 - chiếc smartphone kế nhiệm sự thành công của Poco F4 trước đó? Kacper Skrzypek, chuyên gia MIUI của Ba Lan, vừa thông báo trên Twitter rằng mã nguồn của lớp phủ đã tiết lộ rằng Redmi Note 12 Turbo sẽ xuất hiện với tên gọi Poco F5 ở Châu Âu. Do đó cả hai sẽ cùng là một thiết bị nhưng dưới một cái tên khác, một thông lệ khá phổ biến đối với Xiaomi.

Nhờ có chip Snapdragon 7+ Gen 2, Poco F5 có thể là một trong những thiết bị thú vị nhất trong danh mục sản phẩm sắp tới của Xiaomi. Ngoài việc rất mạnh mẽ nhờ quy trình sản xuất 4 nm và các lõi tần số cao, chip còn sử dụng modem Snapdragon X62 và FastConnect 6900 giúp smartphone tương thích với Wi -Fi 6E và Bluetooth 5.3.

Qualcomm cũng đang củng cố bộ xử lý hình ảnh Spectra Triple với khả năng lấy mẫu màu 18 bit mới so với 10 bit trước đây. Do đó, smartphone sẽ không chỉ mạnh hơn mà còn chụp ảnh tốt hơn. Thời lượng pin điện thoại cũng được cải thiện nhờ quy trình 4nm do TSMC thực hiện giúp máy rất tiết kiệm năng lượng.

Poco F5 và F5 Pro đều là những điện thoại đang rất được chờ đợi.

Với cấu hình như vậy, Poco F5 xứng đáng là sản phẩm không có nhiều yếu điểm khi so sánh với Poco F5 Pro cao cấp hơn, vốn sử dụng chip Snapdragon 8+ Gen 1. SoC này chỉ mạnh hơn một chút, do đó phù hợp hơn cho việc chơi game. Xin nhắc lại rằng Poco F5 Pro cũng là phiên bản đổi tên của một smartphone khác của Xiaomi, chiếc Redmi K60.

Sự ra mắt của Redmi Note 12 Turbo sẽ sớm được thực hiện tại Trung Quốc, tuy nhiên, có thể phải cần vài tháng nữa mọi người mới thấy Poco F5 xuất hiện. Vẫn còn phải xem liệu thiết bị này có giá bao nhiêu vì Xiaomi đã tăng giá đáng kể cho smartphone của họ trong năm nay.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/chiec-smartphone-tam-trung-rat-duoc-cho-doi-cua-xiaomi-1449949.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/chiec-smartphone-tam-trung-rat-duoc-cho-doi-cua-xiaomi-1449949.ngn