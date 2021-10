Chiếc smartphone "nồi đồng cối đá" nhất chịu lạnh tới -40° C

Thứ Sáu, ngày 29/10/2021 16:30 PM (GMT+7)

AGM Glory đang là chiếc điện thoại duy nhất trên thế giới có thể sống sót trong thời tiết khắc nghiệt nhất!

AGM là nhà sản xuất chuyên về điện thoại dành cho các chuyên gia - những thiết bị có thể chịu được điều kiện khắc nghiệt và có các tính năng chưa từng thấy trên điện thoại thông minh phổ thông.

AGM Glory.

AGM Glory là một chiếc smartphone siêu bền mới của hãng, được chế tạo đặc biệt để tồn tại trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt. Thiết bị có thể sử dùng cả ngày ở nhiệt độ -27 ° C, sử dụng trong 10 giờ ở nhiệt độ -30 ° C hoặc sử dụng trong 1 giờ ở -40 ° C.

AGM Glory có khả năng chống nước tốt.

Điện thoại có ba phiên bản và Glory Pro được trang bị hầu hết các tiện ích mà một chuyên gia cần. Máy có một camera với độ phân giải lớn nhất và thời gian phản hồi nhanh nhất. Ngoài ra, chiếc điện thoại “nồi đồng cối đá” này còn có một camera hồng ngoại 20 MP để chụp ảnh ban đêm. Bên cạnh đó, chiếc smartphone siêu bền còn có một công cụ quét laser để thực hiện các phép đo nhanh chóng!

AGM Glory có loa 3,5 watt 33 mm (1,3 ") có khả năng đạt mức âm lượng 110 dB - lớn nhất và to nhất trên điện thoại.

AGM Glory có thể chụp ảnh ban đêm.

Điện thoại có lớp vỏ cực chắc chắn, đạt chứng nhận chống bụi và nước IP68, IP69K và quân sự MIL-STD-810H. Hàng loạt các tính năng bảo vệ chống va đập và rơi giúp AGM Glory có thể tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

AGM Glory là chiếc điện thoại bền bỉ hơn nhiều smartphone thông thường.

Tuy nhiên, AGM Glory chỉ được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 480 hiệu suất tầm trung và RAM 8 GB. Chiếc điện thoại siêu bền có hai phiên bản bộ nhớ trong - 128 GB hoặc 256 GB. Sản phẩm cũng hỗ trợ kết nối 5G và có 10 ăngten, hỗ trợ kết nối với 50 dải tần số toàn cầu.

AGM Glory phù hợp cho các nhà thám hiểm.

Hiện tại, khách hàng có thể đặt trước mọi phiên bản AGM Glory yêu thích và nhận được 2 quà tặng giá trị - một điện thoại AGM M6 và một cặp tai nghe không dây AGM Buds. Chiếc điện thoại này có giá niêm yết là 399 USD (tương đương 9 triệu đồng).

Nguồn: http://danviet.vn/chiec-smartphone-noi-dong-coi-da-nhat-chiu-lanh-toi-40-c-502021291016292467.htm