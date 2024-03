Nên lựa chọn bếp điện hay gas cho gia đình?

Mặc dù tất cả đều tập trung vào ý tưởng tiết kiệm điện hoặc gas, mọi thứ vẫn chỉ là suy nghĩ bốc đồng và không phải lúc nào cũng khôn ngoan nếu không hiểu rõ về lợi ích của từng loại bếp. Trước khi đưa ra quyết định, hãy dành chút thời gian để xem xét các yếu tố như liệu ngôi nhà có phù hợp cho thiết bị nào, và liệu bản thân có đủ khả năng đầu tư trả trước cho một trong hai thiết bị hay không.

Ảnh minh họa.

Độ tin cậy là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khác. Liệu các thiết bị dùng gas có đáng tin cậy như các thiết bị dùng điện không? Hãy dành chút thời gian để cân nhắc những yếu tố này để đảm bảo rằng quyết định của mọi người không chỉ phù hợp với ngân sách mà còn phù hợp với sự an toàn và hiệu quả cho ngôi nhà.

Sự an toàn

Các thiết bị điện thường có lợi thế hơn khi xét đến độ an toàn và luôn an toàn hơn các thiết bị dùng gas. Nhưng bằng cách thực hiện một số biện pháp phòng ngừa, người dùng có thể sử dụng thiết bị gas một cách an toàn.

Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng ngôi nhà, đặc biệt là nhà bếp được thông thoáng. Điều này là do các thiết bị dùng gas như bếp lò, bất kể chúng đang được sử dụng hay không hoạt động, đều thải ra oxit nitơ và khí metan cùng với các loại khí độc hại khác.

Nếu lắp đặt không đúng cách, các thiết bị dùng gas có thể tạo ra lượng carbon monoxide (CO) - một loại khí độc vô hình và không mùi nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu nồng độ CO trên 200 ppm. Vì vậy, bên cạnh hệ thống thông gió thích hợp, người dùng cũng nên đầu tư thêm máy dò khí CO. Điều này sẽ làm tăng thêm chi phí nhưng là cần thiết vì máy phát hiện khí CO sẽ ngay lập tức cảnh báo nếu phát hiện thấy bất kỳ sự tích tụ CO lạ nào.

Các thiết bị điện không thải ra khí nguy hiểm như bếp gas.

Vì các thiết bị không được bảo trì tốt hoặc lắp đặt đúng cách có thể gây rò rỉ gas hoặc ngộ độc khí CO nên người dùng cũng nên kiểm tra thiết bị gas thường xuyên. Người dùng cũng nên chi thêm một ít tiền để nhờ các chuyên gia lắp đặt thiết bị thay vì tự mình làm việc đó để giảm thiểu nguy cơ rò rỉ gas và hỏa hoạn.

Mặc dù bề ngoài các thiết bị điện có vẻ an toàn hơn vì không có khí tự do chảy vào căn hộ nhưng người dùng cần thận trọng với cả thiết bị điện và gas. Mặc dù không phải lo lắng về việc nhiễm độc hoặc rò rỉ khí CO nhưng các thiết bị điện có nguy cơ gây cháy và điện giật nếu không được lắp đặt và bảo trì đúng cách. Không loại thiết bị nào có thể được coi là hoàn toàn an toàn trừ khi người dùng thiết lập và sử dụng nó cực kỳ cẩn thận.

Vấn đề môi trường

Mặc dù các thiết bị dùng gas có thể giúp cắt giảm hóa đơn điện nhưng chúng không thân thiện với môi trường, bởi các thiết bị sử dụng khí đốt tự nhiên làm nguồn năng lượng được tạo thành chủ yếu từ khí metan, một loại khí gây hiệu ứng nhà kính. Khi sử dụng, khí tự nhiên sẽ thải ra khí metan và CO2 không cháy hết vào môi trường.

Bếp gas cũng mang lại những lo lắng về vấn đề môi trường.

Theo UNEP (một tổ chức thuộc liên hợp quốc), loại khí nhà kính mạnh này chiếm khoảng 30% nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu kể từ thời tiền công nghiệp. Các thiết bị dùng gas không chỉ có tác động xấu đến khí hậu mà còn ảnh hưởng đến chất lượng trong nhà và tạo ra nhiều loại khí thải nguy hiểm trong các ngôi nhà.

Theo báo cáo của IEA (Tạp chí Dịch tễ học Quốc tế), nấu ăn bằng gas làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em và trẻ em sống trong nhà có bếp gas có nguy cơ gặp các triệu chứng của bệnh hen suyễn tăng 42%. Một báo cáo năm 2022 của các nhà khoa học Stanford cũng kết luận rằng bếp gas thải ra khoảng 1,3% lượng khí mà chúng sử dụng dưới dạng khí metan chưa cháy hết. Vì các thiết bị điện không thải ra bất kỳ khí thải độc hại nào nên chúng có thể được coi là thân thiện với môi trường hơn các thiết bị dùng gas, đặc biệt khi chạy bằng năng lượng tái tạo.

Lựa chọn nào tốt hơn?

Khi các cân nhắc về an toàn và sức khỏe đã được đánh giá kỹ lưỡng, chi phí thường trở thành yếu tố quyết định cuối cùng, bao gồm chi phí ban đầu và chi phí dài hạn của thiết bị. Các thiết bị sử dụng gas sẽ rẻ hơn khi vận hành trong thời gian dài vì chi phí trên mỗi đơn vị gas thường thấp hơn so với điện ở hầu hết các khu vực.

Quyết định lựa chọn giữa bếp gas và bếp điện vẫn phụ thuộc vào người dùng.

Ban đầu, các ngôi nhà thường được thiết lập hệ thống gas hoặc điện và việc chuyển đổi giữa hai hệ thống này có thể phải chịu những chi phí đáng kể. Cho dù đang chuyển từ gas sang điện hay ngược lại, chi phí có thể liên quan đến việc mua các thiết bị hoàn toàn mới, đi lại dây điện và lắp đặt cơ sở hạ tầng cần thiết.

Nhìn chung, quyết định giữa việc chọn các thiết bị dùng gas và điện tùy thuộc vào sở thích và môi trường sử dụng của người dùng. Ví dụ, nếu việc cắt điện thường xuyên gặp phải, việc sử dụng bếp gas là phương pháp tốt hơn.

