Bằng chứng hai loài tổ tiên của con người có thể đã cùng tồn tại

Các nhà khoa học đã phát hiện một dải bờ biển nông chứa đầy dấu chân tổ tiên của con người, hay hominin, được bảo tồn nguyên vẹn nhờ lớp phù sa ẩm ướt bị chôn vùi dưới lớp tro núi lửa trong hơn 1,5 triệu năm. Được đặt tên là lớp TS-2, khu vực phát hiện này không chỉ chứa dấu chân của tổ tiên con người mà còn có dấu chân của các loài động vật khác như chim lội nước, bò sát và các loài giống ngựa.

Những dấu chân được lưu lại tại lớp TS-2.

Các nhà nghiên cứu đã lập bản đồ một dấu chân liên tục, có thể thuộc về một cá thể duy nhất, cùng với ba dấu chân riêng biệt của các cá thể khác. Qua phân tích 3D, họ đã xác định được hai loài hominin đã tuyệt chủng sống chung tại khu vực này, gồm Homo erectus và Paranthropus boisei.

Giáo sư Craig Feibel tại Khoa Khoa học Trái đất và Hành tinh tại Đại học Rutgers (Mỹ) cho biết: “Phát hiện này chứng minh rằng không chỉ một, mà hai loài người khác nhau đã cùng đi trên cùng một bề mặt, chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ”. Ông nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên có bằng chứng rõ ràng về sự đồng tồn tại của hai loài này.

Dấu chân của H. erectus và P. boisei giao nhau ở một góc gần như vuông góc, cho thấy sự tương tác giữa họ. Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu xem liệu hai loài này có từng chạm trán nhau hay không, và nếu có, họ đã tương tác ra sao. Tác giả chính của nghiên cứu, Kevin Hatala, cho biết: “Dữ liệu này cho phép chúng ta hình dung cách các cá thể hominin di chuyển và tương tác trong môi trường của họ, điều mà chúng ta không thể biết từ xương hay công cụ bằng đá”.

Nghiên cứu giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn về lịch sử tổ tiên loài người.

Mặc dù dấu chân hiếm khi có thể xác định chính xác một loài, nhưng sự lặp lại của hai kiểu dáng đi khác nhau cung cấp bằng chứng về chuyển động của các cá thể hominin. Khám phá này không chỉ làm sáng tỏ cuộc sống của tổ tiên chúng ta mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc di chuyển trong việc sinh tồn, từ việc tìm kiếm nước và thức ăn đến việc tương tác với các loài khác.

Với mỗi phát hiện mới, các nhà nghiên cứu đang tiến gần hơn đến việc tái hiện bức chân dung sống động về cuộc sống của con người thời kỳ đầu, khi sự sống còn là ưu tiên hàng đầu.