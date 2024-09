Apple khai tử iPhone 15 Pro, người Việt vẫn có thể mua với giá siêu rẻ

Vào rạng sáng ngày 10/9, Aplpe đã công bố iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max nhằm bổ sung vào dòng sản phẩm hiện có gồm iPhone 14, 14 Plus, 15, 15 Plus và SE thế hệ thứ ba. Để nhường chỗ cho những chiếc iPhone mới nhất, Apple không còn bán iPhone 13, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max nữa.

Mặc dù vậy, người tiêu dùng Việt Nam cũng không phải lo lắng nếu muốn mua những mẫu iPhone mà Apple vừa khai tử khi sản phẩm vẫn được bán tại các nhà bán lẻ bên thứ ba trong một thời gian nữa cùng mức giá giảm đáng kể. Ví dụ iPhone 15 Pro 128 GB được một cửa hàng đang bán với giá khoảng 23,99 triệu đồng, con số đáng để suy nghĩ khi so sánh với iPhone 16 128 GB có giá 22,99 triệu đồng.

Theo kinh nghiệm trên thị trường Việt trong nhiều năm qua, iPhone 15 Pro/15 Pro Max có thể vẫn được bán tại Việt Nam cho đến quý 2/2025 trước khi lượng hàng cạn kiệt. Hơn nữa, việc mua có thể bị ảnh hưởng với các lựa chọn màu sắc khác nhau, nhưng đó cũng là cơ hội để người dùng tranh thủ mua các sản phẩm mà nhiều cửa hàng muốn thanh lý kho hàng. Trong khi đó, iPhone 13 vẫn có thể bán thêm một thời gian dài bởi iPhone 11 vẫn đang được bán trên thị trường với giá khoảng hơn 8 triệu đồng.

Cũng lưu ý rằng, ngay cả khi Apple không còn cung cấp những chiếc điện thoại này nữa thì công ty vẫn tiếp tục hỗ trợ các bản cập nhật iOS và bảo mật trong một thời gian dài. Ví dụ, iOS 18 sắp tới của Apple sẽ hỗ trợ iPhone bắt đầu từ các mẫu 2018, bao gồm iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR.

Trước khi suy nghĩ mua iPhone đời cũ, người dùng cần lưu ý rằng Apple Intelligence chỉ được hỗ trợ trên dòng iPhone 16 và 15 Pro/15 Pro Max. Nó sẽ không hoạt động trên bất kỳ mẫu iPhone cũ nào khác. iPhone 16 Pro và 16 Pro Max cũng bao gồm màn hình lớn hơn.

Dòng iPhone 16 sẽ được bán ra thị trường kể từ thứ sáu tuần này, ngày 13/9, với những đơn hàng đầu tiên sẽ được giao một tuần sau (20/9). Những chiếc điện thoại này cung cấp một số tính năng mới, bao gồm chip A18 series, tính năng Camera Control, màu sắc mới,…. Các cải tiến về camera cũng sẽ có trên cả 4 mẫu máy.

