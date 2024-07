Mẫu iPhone cùng thiết kế với iPhone 15 Pro Max nhưng giá rẻ hơn 7 triệu

iPhone 14 Pro Max đã được iPhone 15 Pro Max thay thế trong gần một năm nhưng mẫu máy này vẫn đang còn hàng tại các đại lý ở Việt Nam với mức giá tốt hơn nhiều so với lúc mở bán.

Hiện nay, iPhone 14 Pro Max bản dung lượng 128GB có giá bán từ 21.99 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn iPhone 15 Pro Max khoảng 7 triệu đồng. Với mức giá này, iPhone 14 Pro Max đang rất được người dùng quan tâm vì trang bị còn mới, không quá lỗi thời so với iPhone 15 Pro Max.

Một trong những điều mà iPhone 14 Pro Max được người dùng ưa thích là nó sở hữu khung viền thép bóng và mặt lưng kính mờ, iPhone 14 Pro Max được không ít người dùng cho rằng đẹp hơn viền Titan mới trên iPhone 15 Pro Max.

Ngoài ra vì bản thấp nhất từ 128GB với mức giá rẻ như hiện nay, 14 Pro Max dễ chiếm được cảm tình của người dùng hơn hẳn iPhone 15 Pro Max có bộ nhớ thấp nhất cũng từ 256GB khiến người dùng phải mua dung lượng cao mà chưa chắc đã dùng tới.

Màn hình trên 14 Pro Max là công nghệ cao cấp nhất của Apple ở thời điểm ra mắt, với kích thước 6.7 inch và tần số làm tươi 120 Hz mang lại hình ảnh sắc nét và màu sắc sống động. Điều này làm cho việc xem video, duyệt web và sử dụng các ứng dụng trên điện thoại trở nên mượt mà, đẹp mắt và cực kỳ tuyệt vời.

Apple cũng đã bổ sung tính năng Always On Display - màn hình luôn bật. Độ sáng tối đa của iPhone 14 Pro Max cũng lên đến 2000 nits, sáng gấp đôi so với iPhone 13 Pro Max. Màn hình này gần như rất ít thay đổi ngay cả khi đã cập nhật lên iPhone 15 Pro Max. Tính năng Dynamic Island vẫn là độc quyền của dòng máy này so với những chiếc iPhone 14 thường và có lẽ tính năng này là lý do người dùng xuống tiền cho dòng iPhone 14 Pro nhiều nhất.

Về mặt hiệu năng, iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh nhờ con chip Apple A16 Bionic với gần 6 tỷ bóng bán dẫn tạo ra bằng quy trình 4NM gồm CPU 6 nhân mang lại khả năng xử lý các tác vụ hiệu quả. Khả năng xử lý đồ họa đến từ GPU 5 nhân giúp tăng thêm 50% khả năng xử lý so với thế hệ trước. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm trong khoảng 2-3 năm nữa mà không cần lo lắng hiệu năng xuống cấp.

iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh không lớn hơn so với năm ngoái nhưng chip xử lý mới tiết kiệm năng lượng hơn nên người dùng vẫn có thêm thời lượng sử dụng so với mẫu máy tiền nhiệm.

Máy sở hữu camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 13MP và camera tele 2x 12MP với tiêu cự 48mm mang đến khả năng chụp sắc nét hơn. Cùng với đó, Apple bổ sung thêm tính năng quay chống rung Action Mode mới mang đến khả năng quay phim xịn hơn rất nhiều cho iPhone 14 Pro Max.

Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng điện thoại để quay phim, chụp ảnh, hoặc chỉ đơn giản bạn là người yêu thích việc lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng smartphone thì hệ thống camera của iPhone 14 Pro Max không làm bạn thất vọng.

Tóm lại, nếu bạn đang cân nhắc việc mua một chiếc điện thoại cao cấp với hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế đẹp và khả năng chụp ảnh xuất sắc, iPhone 14 Pro Max vẫn là một lựa chọn rất đáng mua dành cho bạn.

Nguồn: [Link nguồn]