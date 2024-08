Tốt đến mấy, iPhone 15 Pro cũng tránh mua vì những điều này

Chính vì vậy, nếu đang nghĩ đến việc mua một smartphone mới cho riêng mình, dưới đây là những lý do nên tránh chiếc iPhone 15 Pro dù chúng thực sự khá tốt.

Thời lượng pin trung bình

Một trong những điểm tệ nhất của iPhone 15 Pro là thời lượng pin do Apple chỉ trang bị pin 3.274mAh, rất nhỏ so với đối thủ cạnh tranh. Ví dụ Galaxy S24 cơ bản có pin 4.000mAh, OnePlus 12 có pin 5.400mAh, thậm chí Pixel 8 Pro có pin 5.050 mAh. So với các điện thoại Android hàng đầu khác, iPhone 15 Pro khá buồn cười về dung lượng pin.

Các đánh giá còn cho thấy thời lượng pin iPhone 15 Pro trong giai đoạn đầu có vẻ kém hơn một chút so với iPhone 14 Pro trước đây, nhưng sau vài tuần sử dụng, thời lượng pin dường như cân bằng hơn, nhưng nhìn chung vẫn không phải hoàn hảo khi không có cải thiện đáng kể nào so với tiền nhiệm.

Thật đáng thất vọng khi thấy dung lượng pin của iPhone 15 Pro đã giảm đi rất nhiều khi trải nghiệm gần 1 năm với 242 chu kỳ sạc, dung lượng pin còn 96% và có thể không đáp ứng được cả ngày làm việc với một số nhiệm vụ nâng cao.

Camera tele hạn chế

Trong vài năm, Apple đảm bảo cả hai mẫu Pro đều có phần cứng camera ngang nhau, nhưng điều đó không xảy ra với iPhone 15 Pro và 15 Pro Max khi mẫu cao cấp hơn có camera tốt nhất. Điều này nhờ sự bổ sung của ống kính tiềm vọng cung cấp cho iPhone 15 Pro Max khả năng zoom quang 5x, nghĩa là chi tiết và chất lượng hình ảnh tốt hơn khi người dùng phóng to.

Mặt khác, iPhone 15 Pro không có ống kính tiềm vọng mới, có thể do hạn chế về kích thước. Vì vậy sẽ thật không may khi iPhone 15 Pro có ống kính tele nhỏ hơn tiền nhiệm, dẫn đến khả năng zoom quang học chỉ ở mức 3x. Thực tế là Apple giới hạn ống kính tele tiềm vọng ở model lớn hơn là một sự thất vọng bởi không phải ai cũng muốn có camera tuyệt vời cũng muốn có điện thoại không lồ.

Tốc độ sạc chậm

Dòng iPhone 15 đánh dấu những chiếc iPhone đầu tiên sử dụng USB-C, khiến nhiều người kỳ vọng tốc độ sạc sẽ được cải thiện để bắt kịp các đối thủ Android như một số có thể sạc có dây 80-100W qua USB-C. Đáng buồn là, mặc dù đã chuyển sang USB-C nhưng Apple không cải thiện tốc độ sạc chút nào.

Trong khi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn so với mẫu cơ bản, tốc độ sạc là như nhau trên cả 4 mẫu, cụ thể vẫn là 27W như trước. Đó là điều đáng thất vọng bởi các đối thủ cạnh tranh như Galaxy S24 Plus và Ultra đều hỗ trợ sạc có dây 45W và OnePlus 12 có tốc độ sạc có dây 80W và sạc không dây 50W ấn tượng. Chắc chắn mẫu cơ bản của Samsung, Galaxy S24, chỉ có công suất 25W nhưng đó là mẫu cơ bản, còn iPhone 15 Pro là phiên bản cao cấp cần sạc nhanh hơn một chút.

Có rất nhiều lựa chọn thay thế

Nếu đang nghĩ đến việc mua iPhone 15 Pro vì đây là một chiếc điện thoại cao cấp nhỏ gọn, Galaxy S24 là một lựa chọn tốt. Nó rẻ hơn iPhone 15 Pro và vẫn có hệ thống camera 3 ống kính và thời lượng pin tốt. Chip Snapdragon 8 Gen 3 dành cho Galaxy cũng rất ấn tượng.

OnePlus 12 là một lựa chọn thay thế tuyệt vời khác. Camera ba ống kính được tinh chỉnh với Hasselblad để cải thiện cấu hình màu và cân bằng trắng. Điện thoại có thời lượng pin lớn và người dùng có thể sạc có dây 80W và sạc không dây 50W siêu nhanh. Với Snapdragon 8 Gen 3 kết hợp RAM lên đến 16 GB, OnePlus 12 là một cỗ máy thực sự mạnh mẽ và người dùng có thể mua nó với giá thấp hơn iPhone 15 Pro.

iPhone 16 Pro

Cuối cùng, nếu thực sự muốn mua iPhone 15 Pro, tại sao không đợi thêm vài tháng nữa vì dòng iPhone 16 sẽ ra mắt và chắc chắn sẽ có iPhone 16 Pro. Các tin đồn về iPhone 16 Pro chỉ ra rằng nó sẽ thú vị hơn iPhone 15 Pro như kích thước tăng từ 6,1 inch lên 6,3 inch, không lớn nhưng vẫn đáng chú ý. Ưu điểm của điều này là Apple sẽ có thể sử dụng không gian thừa từ thân máy để lắp ống kính tiềm vọng, giúp iPhone 16 Pro có khả năng zoom quang 5x giống như iPhone 15 Pro Max.

Một tính năng sắp ra mắt khác là nút chụp mới nằm ở góc dưới bên phải của khung máy. Nút này nghe có vẻ như có thể hoạt động như nút chụp ảnh, với khả năng tùy chỉnh giống như nút Tác vụ.

