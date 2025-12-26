Apple gánh án phạt 116 triệu USD vì tính năng này của iPhone

Apple đã bị phạt 116 triệu USD tại Ý sau khi tính năng Minh bạch Theo dõi Ứng dụng (ATT - App Tracking Transparency) được giới thiệu cùng với iOS 14.5 bị cho là "không hợp lý" với các nhà phát triển ứng dụng và nhà quảng cáo.

Mức phạt 98,6 triệu euro đã được Cơ quan Cạnh tranh Ý (AGCM) áp đặt sau khi xác định Apple đã lạm dụng vị thế thống trị trên thị trường châu Âu.

Ảnh minh họa.

Vấn đề cốt lõi là các nhà phát triển ứng dụng sẽ buộc phải xin phép 2 lần để thu thập dữ liệu vì cơ quan quản lý Ý cho rằng ATT không đáp ứng ngưỡng của Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) của EU.

Thông cáo báo chí cho hay:

"Cơ quan này đã xác định các điều khoản của chính sách ATT được áp đặt một cách đơn phương và gây hại đến lợi ích của các đối tác thương mại của Apple. Các điều khoản cũng không đạt được các mục tiêu bảo vệ dữ liệu đã nêu của công ty."

Thông cáo báo chí tiếp tục khẳng định rằng sự kết hợp giữa tính năng Minh bạch Theo dõi Ứng dụng của iPhone và yêu cầu đồng ý của GDPR sẽ "gây hại" đối với các nhà phát triển có mô hình kinh doanh "dựa trên việc bán không gian quảng cáo".

Thông cáo kết thúc bằng cách đề xuất Apple cần "đảm bảo mức độ bảo vệ quyền riêng tư tương tự cho người dùng bằng cách cho phép các nhà phát triển nhận được sự đồng ý lập hồ sơ chỉ trong một bước."

Phản hồi của Apple về khoản phạt

Apple đã nhiều lần xung đột với các cơ quan quản lý châu Âu trong những năm gần đây và công ty "hoàn toàn không đồng ý" với quyết định của cơ quan quản lý Ý. Trong một tuyên bố gửi cho Reuters, Apple cho biết, phán quyết này đã "bỏ qua các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư quan trọng" do ATT cung cấp.

CEO Apple - Tim Cook.

Đầu năm nay, Apple đã dự kiến loại bỏ tính năng Minh bạch theo dõi ứng dụng (được triển khai lần đầu vào năm 2021) tại một số thị trường châu Âu sau những nỗ lực vận động hành lang mạnh mẽ tại các thị trường như Pháp, Đức và Ý. Hồi tháng 3, công ty đã bị Cơ quan Cạnh tranh Pháp (French Competition Authority) phạt 150 triệu euro (150 triệu USD) vì lý do tương tự.

Đối với một công ty có doanh thu quý 3/2025 đạt 102 tỷ USD, khoản phạt này không lớn. Tuy nhiên, khi cộng dồn lại, đây là một con số đáng kể. Apple cũng đang phải chịu trách nhiệm 500 triệu Euro vì vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của EU (DMA).