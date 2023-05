Apple chính thức bán online iPhone tại Việt Nam: Giá cả ra sao?

Đúng 9h sáng 18/5, Apple đã chính thức mở bán hệ sinh thái các sản phẩm "nhà táo" tại Việt Nam, gồm iPhone, iPad, MacBook,... Đây là kênh bán hàng do chính Apple quản lý, hoạt động song song với các cửa hàng ủy quyền (AAR) hiện có.

Apple Store Online đã có mặt tại Việt Nam.

Không ngoài dự đoán, giá bán online của Apple tại Việt Nam cao hơn các đại lý khoảng 3 - 4 triệu đồng đối với các dòng iPhone 14 series. Đây là khung giá chuẩn, làm cơ sở để người dùng và các đại lý tham chiếu. Động thái này cho thấy Apple đang ngày càng quan tâm thị trường Việt Nam hơn và không hề có ý định cạnh tranh giá với các AAR.

Chẳng hạn, iPhone 14 Pro Max 128GB tại Apple Store Online là 30,99 triệu đồng, còn Di Động Việt là 26,19 triệu đồng, tức rẻ hơn 4 triệu đồng. Hay iPhone 13 128GB tại Apple Store Online là 19,69 triệu đồng, còn của Di Động Việt là 15,99 triệu đồng. Với dòng MacBook Air M1, tại Di Động Việt cũng ghi nhận mức giá rẻ hơn, chỉ còn 17,99 triệu đồng, trong khi Apple Store Online là 24,99 triệu đồng,…

Sản phẩm Apple Store Online TGDĐ FPT Shop Di Động Việt iPhone 14 Pro Max 128GB 30.990.000 26.440.000 26.430.000 26.190.000 iPhone 14 Pro 128GB 27.990.000 24.790.000 24.780.000 24.490.000 iPhone 14 128GB 22.499.000 19.290.000 19.280.000 18.490.000 iPhone 13 128GB 19.699.000 16.990.000 16.880.000 15.990.000 iPad Gen 9 8.399.000 7.190.000 7.190.000 6.890.000 MacBook Air M1 256GB 24.990.000 18.490.000 18.490.000 17.990.000

So sánh giá trên Apple Store Online Việt Nam với một số AAR tại Việt Nam.

Theo đại diện hệ thống Di Động Việt, việc Apple mở cửa hàng online tại Việt Nam sẽ không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của hệ thống. Nhưng đây cũng là cơ hội để hệ thống nỗ lực nhiều hơn nhằm đem đến những giá trị vượt trội cho khách hàng và có thể giữ chân khách hàng.

“Dù giá của Di Động Việt luôn rất cạnh tranh nhưng Di Động Việt không cạnh tranh bằng giá, mà cạnh tranh bằng giá trị. Giá trị mà Di Động Việt đề cập bao gồm nhiều yếu tố, gồm: Giá bán rất hấp dẫn, đi kèm nhiều ưu đãi dịch vụ, hậu mãi vượt trội… sẽ đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất", đại diện Di Động Việt chia sẻ và cho biết hệ thống cửa hàng phủ rộng khắp cả nước sẽ giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc mua sắm, trải nghiệm sản phẩm và bảo hành.

Đại diện hệ thống CellphoneS cũng nhận định giá bán của Apple Store Online không có nhiều bất ngờ, vì cấu trúc giá bán đã được định sẵn. Hầu hết giá bán các sản phẩm từ iPhone, iPad, MacBook và phụ kiện đang cao hơn khá nhiều so với CellphoneS cũng như một số hệ thống bán lẻ lớn trên thị trường hiện tại.

"Kèm theo đó là thời gian giao hàng cũng khá lâu (từ 1 - 4 ngày ở các thành phố lớn) so với giao hàng nhanh 1 - 2h của CellphoneS, Thế Giới Di Động hay FPT Shop do độ phủ các cửa hàng cao ở các thành phố lớn . Về thu cũ, giá thu cũ cũng được định giá thấp hơn so với CellphoneS khá nhiều, thời gian định giá thu cũ tốn 7 - 14 ngày, không rõ ràng và phụ thuộc vào việc định giá của đối tác thứ ba", đại diện CellphoneS đánh giá.

Các ARR được hỏi cũng cho rằng, ảnh hưởng của trang bán hàng Apple chính hãng phụ thuộc nhiều vào chính sách giá. Do vậy, Apple Store Online có giá bán còn cao, trong khi dịch vụ của các AAR tỏ ra nhanh hơn thì các chuỗi bán lẻ hiện tại vẫn có khả năng cạnh tranh tốt với chính Apple. Tuy nhiên, tới mùa ra mắt sản phẩm mới, việc Apple định giá bán lẻ online ra sao sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới các nhà phân phối và bán lẻ.

