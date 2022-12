Ai cần nâng cấp lên iPhone 14 Pro?

Có một số lý do khiến iPhone 14 Pro không phải là một lựa chọn tốt để mua trong năm nay hoặc thậm chí là vào năm 2023, vì đối với người dùng bình thường, sự khác biệt giữa 2 mẫu iPhone 14 Pro và 13 Pro là rất nhỏ. Tiếp theo, hãy phân tích những lý do chính quyết định kế hoạch mua iPhone 14 Pro của mình.

Khả năng lưu trữ và kết nối

Về dung lượng lưu trữ, iPhone 14 Pro 128 GB tiêu chuẩn không đủ nếu là người dùng thường xuyên sử dụng chụp ảnh ở định dạng Pro RAW và quay video 4K. Nếu là người dùng kiểu đó, tốt nhất là tăng dung lượng bộ nhớ trong lên đến 256 GB. Điều này khiến một sản phẩm vốn đã không rẻ lại càng đắt hơn. Đúng là Apple có hướng phát triển riêng, nhưng không thể không so sánh khi người dùng thấy các thiết bị có giá tương đương cung cấp bộ nhớ trong ít nhất gấp cao gấp đôi.

Chưa dừng lại ở đó, dòng iPhone 14 là thiết bị duy nhất trong tất cả danh mục sản phẩm hiện có của Apple không đi kèm USB-C và duy trì đầu nối Lightning. Đúng là đối với người dùng bình thường, loại kết nối này có thể là đủ, nhưng khi cần gửi tệp nhanh và nặng, Lightning không hiệu quả và AirDrop không thể thay thế cho kết nối USB-C.

Pin, màn hình và iOS 16

Pin của iPhone 14 Pro thực tế giống với thế hệ trước. Tuy nhiên, các tài nguyên mà nó cần là lớn hơn. Từ quan điểm màn hình, iPhone 14 Pro đi kèm các chức năng của Pro Motion giúp nó trông tuyệt vời, nhưng cần nhiều tài nguyên pin hơn.

Điểm mới lạ mà iOS 16 mang lại chính là chế độ Always On cho màn hình luôn bật. Cùng với đó còn có chức năng Photonic Engine. Bên cạnh các chế độ đã đề cập, nó tiêu thụ khoảng 15-20% trong một ngày bình thường, vì vậy nếu sử dụng điện thoại nhiều, nó có thể yêu cầu một khoản pin không hề nhỏ. Đúng là chip hiệu quả hơn, nhưng sự cải tiến của nó không thể đáp ứng các tài nguyên mà iPhone mới yêu cầu.

Một số lý do trên xác định rằng việc mua iPhone 14 Pro không phải là lựa chọn tốt do có ít điểm mới so với thế hệ trước, tức là bất kỳ chiếc iPhone 13 Pro nào, trừ khi người dùng tập trung vào chụp ảnh và quay phim chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tình hình sẽ thay đổi khi người dùng có iPhone 12 Pro trở xuống. Trong tình huống này, việc nâng cấp và đổi mới thiết bị thực sự được khuyến nghị bởi vì ngoài sự khác biệt trong thiết kế notch và màn hình, nó còn mang đến một bước nhảy vọt đáng kể về máy ảnh cả ở chất lượng hình ảnh lẫn video nhờ các cải tiến về chế độ cũng như ổn định phim.

