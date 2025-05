6 lỗi cần tránh khi sử dụng iPhone để có trải nghiệm mượt mà

Nếu bạn vừa sở hữu một chiếc iPhone mới, đặc biệt là lần đầu tiên, hãy lưu ý những lỗi thường gặp dưới đây để có trải nghiệm tốt nhất.

1. Đóng ứng dụng thủ công quá thường xuyên

Khác với Android, iOS quản lý đa nhiệm theo cách riêng, giúp tiết kiệm pin và tối ưu hiệu suất. Khi bạn chuyển đổi giữa các ứng dụng, iPhone sẽ lưu trạng thái của ứng dụng trước đó và giữ chúng ở chế độ "đóng băng". Do đó, việc đóng ứng dụng thủ công không cần thiết, trừ khi ứng dụng gặp sự cố. Thực tế, việc liên tục đóng và mở ứng dụng có thể tiêu tốn pin hơn.

2. Không thiết lập iCloud đúng cách

iCloud không chỉ là một địa chỉ email của Apple mà còn là dịch vụ lưu trữ đám mây giúp bạn đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị và sao lưu thông tin. Hãy đảm bảo bạn đã bật iCloud Photos để tự động sao lưu ảnh và video. Để kiểm tra cài đặt iCloud, vào ứng dụng Cài đặt và chạm vào tên của bạn. Đừng quên rằng Apple chỉ cung cấp 5GB dung lượng lưu trữ miễn phí, bạn có thể nâng cấp nếu cần thêm không gian.

3. Bỏ qua ứng dụng Find My

Find My là một trong những tính năng hữu ích nhất của Apple, cho phép bạn theo dõi thiết bị hoặc AirTag nếu bị mất. Để kích hoạt, vào Cài đặt, chọn tài khoản Apple và tìm menu Find My. Đảm bảo bạn đã bật Find My iPhone và các tính năng liên quan. Tính năng Find My Friends cũng rất hữu ích để chia sẻ vị trí với bạn bè và gia đình.

4. Bỏ qua các bản cập nhật phần mềm

Việc cập nhật phần mềm iPhone là rất quan trọng, vì các phiên bản mới thường đi kèm với bản sửa lỗi và bảo mật. Để kiểm tra cập nhật, vào Cài đặt > Chung > Cập nhật phần mềm. Hãy thực hiện việc này thường xuyên để đảm bảo thiết bị của bạn hoạt động tốt nhất.

5. Bỏ qua cài đặt Quyền riêng tư và Vị trí

Apple rất chú trọng đến quyền riêng tư. Vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật để quản lý quyền truy cập của ứng dụng vào camera, micrô và vị trí của bạn. Hãy tắt theo dõi cho những ứng dụng không cần thiết và chỉ cho phép truy cập vị trí khi sử dụng ứng dụng.

6. Đặt mật khẩu yếu

Mặc dù iPhone mới có Face ID, bạn vẫn cần mật mã trong một số trường hợp. Tránh sử dụng mật mã dễ đoán như "1111" hay "1234". Hãy chọn mật mã mạnh với ít nhất sáu ký tự, bao gồm cả chữ và số, để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Bằng cách tránh những lỗi này, bạn sẽ có một trải nghiệm sử dụng iPhone mượt mà và an toàn hơn.