5 tính năng giúp Galaxy S23 Ultra vượt mặt iPhone 14 Pro Max

Samsung Galaxy S23 Ultra dễ dàng trở thành chiếc điện thoại được mong đợi nhất năm 2023. Và nếu những tin đồn chính xác, sản phẩm có thể ra mắt ngay sau tháng 1.

Khi được trình làng, chiếc smartphone cao cấp của Samsung sẽ phải “đối đầu” với các flagship khác như Pixel 7 Pro và đặc biệt là iPhone 14 Pro Max của Apple.

Ảnh minh hoạ.

Dưới đây là 5 thứ có thể giúp Galaxy S23 Ultra “đánh bại” iPhone 14 Pro Max khi ra mắt vào năm sau.

1. Camera 200MP

Năm nay, Galaxy S22 Ultra có camera chính 108MP đang đứng đầu danh sách điện thoại có camera tốt nhất. Nhưng điều thú vị hơn là năm sau, Galaxy S23 Ultra sẽ có camera chính 200MP, có thể chụp ảnh 200MP hoặc 12,5MP (nhờ khả năng gộp điểm ảnh - pixel binning).

Khả năng nhiếp ảnh của Galaxy S23 Ultra được tăng cường với camera 200MP.

Tính năng này thực sự có thể giúp Samsung vượt qua chế độ Ban đêm – Night Mode xuất sắc của iPhone.

2. Zoom tốt hơn

Giống như thế hệ tiền nhiệm, Galaxy S23 Ultra sẽ thắng thế trước iPhone 14 Pro Max về zoom quang học. Đó là bởi điện thoại của Apple chỉ cung cấp zoom quang học 3x và zoom kỹ thuật số tối đa 15x.

Galaxy S22 Ultra.

Trong khi đó, Galaxy S23 Ultra lại một lần nữa sẽ được trang bị ống kính tele kép có mức zoom 3x và 10x. Ống kính tele có thể cung cấp zoom 100x ngoạn mục – chưa từng có trên iPhone.

3. Nhẹ hơn

Năm nay, thiết kế của iPhone 14 Pro Max bị chê vì có phần cồng kềnh hơn so với bản tiền nhiệm do có camera lớn hơn. Trọng lượng của chiếc iPhone cao cấp cũng nặng hơn so với Galaxy S22 Ultra (có màn hình 6,8 inch lớn hơn) và điều đó ​​sẽ không thay đổi nhiều đối với Galaxy S23 Ultra.

Dự kiến, Galaxy S23 Ultra sẽ chỉ nặng hơn 6g so với mẫu trước đó. Điều này có thể là do khung kim loại rộng hơn.

4. Sạc nhanh hơn, pin lớn hơn

Galaxy S23 Ultra một lần nữa được cho là cung cấp sạc 45W, tốt hơn rõ rệt so với mức sạc 20 - 30W trên iPhone 14 Pro Max.

Với Galaxy S22 Ultra, người dùng có thể sạc 67% pin trong 30 phút. Trong cùng khoảng thời gian, chiếc iPhone 14 Pro Max chỉ sạc được 42%. Vì vậy, Samsung sẽ vẫn duy trì được lợi thế này.

Ảnh concept Galaxy S23 Ultra.

Ngược lại, iPhone 14 Pro Max mang lại thời lượng pin cao hơn so với Galaxy S22 Ultra (viên pin 5000 mAh) mặc dù có pin nhỏ hơn - 4.323 mAh. Vì vậy, Samsung sẽ phải nâng cao hiệu suất nếu muốn vượt qua iPhone về tuổi thọ pin. Và con chip Snapdragon 8 Gen 2 có thể làm được điều này.

5. Bút cảm ứng S Pen

Đây sẽ là thế hệ Galaxy S thứ hai liên tiếp Samsung cung cấp bút S Pen khi Galaxy Note đã biến mất. Nhưng phụ kiện này vẫn chưa có những nâng cấp lớn ngoài việc giảm độ trễ và cải thiện khả năng nhận dạng chữ viết tay.

Galaxy S23 Ultra sẽ tích hợp bút S Pen ngay trong thân máy như Galaxy S22 Ultra.

Mặt khác, iPhone 14 Pro Max lại gặp bất lợi vì không hỗ trợ bút cảm ứng Apple Pencil.

Tạm kết

Dựa trên những tin đồn, Galaxy S23 Ultra sẽ không có nhiều sự khác biệt lớn so với Galaxy S22 Ultra nhưng vẫn đủ mạnh để vượt mặt “siêu phẩm” của Apple.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm tin tức về mẫu Galaxy S Ultra mới của Samsung trong các tin bài tiếp theo.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/5-tinh-nang-giup-galaxy-s23-ultra-vuot-mat-iphone-14-pro-max-1409585...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/5-tinh-nang-giup-galaxy-s23-ultra-vuot-mat-iphone-14-pro-max-1409585.ngn