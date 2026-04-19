Facebook lỗi hiển thị thời gian đăng bài trên nền tảng web

Cụ thể, phần thông tin thời gian đăng bài trên mạng xã hội Facebook thay vì hiển thị số giờ đăng bài thì lại xuất hiện chuỗi dài các ký tự lạ.

Tuy nhiên, nếu đưa con trỏ máy tính lên vị trí này, phần nội dung pop-up (mở lên) vẫn hiện chính xác thông tin bài đăng được đưa lên nền tảng.

Lỗi hiển thị thời gian đăng bài trên Facebook của người dùng. (Ảnh: MH)

Tình trạng lỗi này chỉ xảy ra trên giao diện web, trong khi giao diện của điện thoại vẫn hiển thị bình thường.

Đến gần 10h cùng ngày, lỗi hiển thị thời gian đã được khắc phục. Facebook chưa đưa ra bất kỳ thông tin phản hồi chính thức nào liên quan đến sự cố này.

Đây không phải lần đầu tiên, Facebook xảy ra tình trạng lỗi này. Lần gần đây nhất tình trạng này xảy ra là vào tháng 12/2024. Tại thời điểm đó, ngay lập tức trên trang DownDetector - nơi ghi nhận các báo cáo về tình trạng "sập" hoặc lỗi kết nối của nhiều mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến toàn cầu, trang Facebook cũng ghi nhận báo lỗi của nhiều người dùng trên toàn cầu, không chỉ riêng tại Việt Nam.

Trang Fanpage của Báo Điện tử VTC News ghi nhận lỗi hiển thị thời gian đăng bài của Facebook sáng 19/4. (Ảnh: MH)

Trên thực tế, nền tảng này thường xuyên phát sinh lỗi trong quá trình vận hành. Tuy nhiên, đơn vị quản lý thường lựa chọn cách xử lý âm thầm thay vì công bố rộng rãi. Facebook chỉ lên tiếng trong những trường hợp sự cố nghiêm trọng, đặc biệt khi gây gián đoạn hệ thống trên diện rộng hoặc kéo dài.

Các lỗi nghiêm trọng của Facebook từng được ghi nhận bao gồm sự cố bảo mật (lộ dữ liệu riêng tư, status tự công khai), lỗi hệ thống toàn cầu (không thể đăng nhập, tự động thoát tài khoản) và vi phạm chính sách cộng đồng (lan truyền thông tin sai lệch, thù ghét). Các sự cố này thường làm gián đoạn trải nghiệm người dùng trên diện rộng.